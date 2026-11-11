El PP y los alcaldes de capitales andaluzas con AVE piden al Gobierno un plan alternativo a la suspensión de la línea

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, reunido en Antequera (Málaga) con los alcaldes de Sevilla, José Luis Sanz; Málaga, Francisco de la Torre; Granada, Marifrán Carazo, y Córdoba, José María Bellido. - PP

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha mantenido este miércoles una reunión en Antequera (Málaga) con los alcaldes 'populares' de las cuatro capitales andaluzas a las que llega el AVE --Sevilla, José Luis Sanz; Córdoba, José María Bellido; Granada, Marifrán Carazo, y Málaga, Francisco de la Torre--, tras la que han reclamado al Gobierno de España un "plan alternativo" al corte ferroviario de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía derivado del accidente de Urda (Toledo) registrado hace dos semanas.

Así lo ha expuesto Elías Bendodo en una comparecencia ante los medios de comunicación tras dicha reunión en Antequera en la que también han participado candidatos del PP a las próximas elecciones generales por dichas provincias --entre los que figura él mismo, ya que encabeza la lista del PP por Málaga al Congreso--, y en la que ha recordado que este 11 de noviembre se cumplen justo dos semanas de la "tragedia" del accidente de trenes de Urda tras el que murieron 69 personas.

El dirigente del PP ha criticado que, tras dicho siniestro, la historia se ha repetido y, como ya ocurrió tras el accidente que se produjo el pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba), "Andalucía vuelve a estar aislada, sin un verdadero plan alternativo al tren para llegar" a esta comunidad autónoma.

Bendodo ha achacado así al Ministerio de Transportes y, en general, al Gobierno de España, una "negligencia" al no contar con "un plan alternativo activado" y "protocolizado" ante "situaciones excepcionales como ésta de cancelación de una línea ferroviaria con el sur de España", con una comunidad en la que viven "nueve millones" de personas. De esta manera, el vicesecretario 'popular' ha apuntado que lo que reclaman los alcaldes de dichas capitales con AVE y desde el propio Partido Popular es que, si se vuelven a dar situaciones como ésta, desde el Gobierno de España "se active automáticamente un protocolo de actuación alternativo para que los ciudadanos puedan seguir moviéndose de Madrid a Andalucía, y de Andalucía a Madrid".

"Eso ahora mismo no existe", según ha subrayado Elías Bendodo, que ha puesto de relieve que "el 86% de los desplazamientos entre Málaga y Madrid es en alta velocidad" y, si la línea no se reabre hasta al menos el próximo 13 de diciembre, como figura entre las previsiones del Ministerio de Transportes, dicha provincia habrá "perdido 120.000 viajeros, 185 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo".

En esa línea, ha exigido al Gobierno que ponga "una fecha" para la reapertura de dicha conexión de AVE, "no sólo por los ayuntamientos y las provincias" afectadas, sino también "por los ciudadanos", para que "sepan a qué atenerse y organizarse", ha abundado.

POR UN "PROTOCOLO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO"

De esta manera, Bendodo ha remarcado que tiene que "existir" por parte del Gobierno "una protocolización de actuación alternativa a circunstancias excepcionales como esta", y ha defendido que, "una vez que se cancela una línea ferroviaria, tiene que haber un protocolo de transporte alternativo" que "no existe" actualmente.

Además, el dirigente y candidato del PP ha apuntado que debería impulsarse "un puente aéreo a precio tasado con los cuatro aeropuertos de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada que palíe el número de viajeros que venían en alta velocidad y que ahora no lo pueden hacer".

Bendodo ha agregado que debería ser "el mismo Gobierno" y, en concreto, el Ministerio de Transportes, el que "ponga en marcha este puente aéreo con las compañías aéreas", y que no delegue esa responsabilidad en los ayuntamientos afectados.

Asimismo, ha considerado que el Gobierno debería también buscar un "acuerdo con las compañías de autobuses" para "adquirir vehículos" con los que "puedan incrementar su flota, y también unos precios razonables", así como "un plan de ayudas" para sectores afectados por esta suspensión, como "hosteleros y comerciantes".

Tras aclarar además que desde el PP reclaman "un plan urgente de atención a los viajeros, de información, de previsión de apertura de la línea, de qué se puede hacer", Bendodo ha anunciado que se ha acordado en esta reunión con los alcaldes plasmar estas propuestas en mociones que el PP llevará a dichos cuatro ayuntamientos, y que ha apuntado que confía en que, por "sentido común", se puedan "aprobar por unanimidad", con el apoyo de "todos los grupos municipales en cada uno de estos cuatro ayuntamientos".

LAS ELECCIONES DEL 29N COMO "OPORTUNIDAD"

Dicho esto, el vicesecretario del PP ha sostenido que las elecciones generales del 29 de noviembre constituyen "la gran oportunidad de los españoles de hablar alto y claro" para propiciar un cambio de Gobierno que es "más necesario que nunca", según ha sostenido.

En esa línea, Bendodo ha denunciado que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "se han gastado el dinero de mantenimiento de los trenes en otras cuestiones poco recomendables", y al hilo ha criticado que el Ejecutivo "ha sustituido a los técnicos profesionales de toda la vida de Adif por militantes del PSOE sin experiencia".

Además, ha llamado la atención acerca de que el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, "responsable de toda la red ferroviaria, está en la cárcel por corrupción", así como que "no solo un juzgado, sino la Guardia Civil" y "también la Fiscalía Europea están investigando irregularidades y 'mordidas' en el sistema de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla".

Tras aseverar que "es muy grave" todo esto, ha sentenciado que "la corrupción del 'sanchismo' está detrás de los accidentes de Urda y de Adamuz", por lo que es "responsable de las 115 víctimas mortales" de ambos siniestros, y tras denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez "aplicó la propaganda y la ideología y abandonó la gestión", ha incidido en señalar que "el 29 de noviembre los españoles tienen la oportunidad de cambiar todo esto".