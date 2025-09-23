PP en Ayuntamiento de Málaga insta al Gobierno a mejorar la prestación del servicio ferroviario en la provincia

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en Málaga llevará al próximo pleno una moción en la que se solicita que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a "acometer las inversiones necesarias así como las mejoras de gestión oportunas para devolver al AVE y los Cercanías la calidad en la prestación de los servicios que históricamente han ofrecido".

Además, en el documento, los 'populares' piden que el Consistorio exija al Ejecutivo que "elabore los estudios técnicos necesarios para conocer cuál es la mejor solución a implantar al objeto de proteger la línea ferroviaria del AVE que conecta Málaga con el interior de la provincia".

En dicha moción, consultada por Europa Press, se explica que las conexiones ferroviarias son, en lo relativo a infraestructuras y por ende a la prestación del servicio, "uno de los principales retos por resolver por parte del Gobierno a día de hoy".

Así, se indica que "el que era uno de los mejores servicios públicos del país se ha convertido en un lastre para la marca España y un generador de problemas día a día para miles de españoles que solo ven incertidumbre y caos donde hasta hace unos años encontraban seguridad certidumbre y puntualidad".

Entre las incidencias, el escrito incide en la que se registró en julio en la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid, que supuso una "fuerte entrada de agua en el túnel del AVE situado en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís, que provocó desprendimientos, cubrió de agua una de las vías, la dejó inutilizada y obligó a los trenes a circular únicamente por la otra vía, lo que ocasionó retrasos tanto en Renfe como en los operadores privados".

En este sentido, han recordado que "la construcción de este túnel a la altura de Valle de Abdalajís ocasionó la rotura en 2005 del acuífero que abastecía a esta localidad" y desde entonces, el suministro de agua sigue corriendo a cargo de Adif como medida de compensación "y se realiza con cubas de agua sin que a día de hoy exista una solución definitiva al abastecimiento".

Con motivo de dicha incidencia, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, remitió este verano una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que "le transmitía la necesidad de proteger la línea ferroviaria del AVE que conecta Málaga con el interior de la provincia y de dar seguridad para que no vuelva a suceder una situación como la ocurrida"

De la Torre sugería al ministro la posibilidad de que expertos realicen un detallado estudio del acuífero de esa montaña caliza ya que las lluvias más intensas del actual año hidrológico han debido elevar la altura alcanzada por el acuífero y, con la consiguiente presión, romper las pantallas protectoras que se instalaron cuando se construía la línea de alta velocidad en los primeros años de este siglo.

"A la vista de lo ocurrido parece que no se hizo entonces un estudio detallado de este acuífero, lo que hubiera permitido conseguir el objetivo de que su altura en relación a la cota de la base del túnel no pasara de un nivel determinado para evitar así roturas como la que se ha producido", señala la moción.

Al respecto, se precisa que debería haberse diseñado, proyectado y realizado entonces una tubería de suficiente diámetro que por gravedad drenara el agua del acuífero de forma controlada para el riego agrícola, y otra de diámetro más reducido para elevar después esa agua para el abastecimiento del núcleo urbano del Valle de Abdalajís.

"Se hace, por tanto, necesario buscar soluciones técnicas que aseguren la resolución de este problema de forma definitiva y que no constituyan una amenaza más a la circulación de trenes", reitera el documento, en el que se incide en que la prestación del servicio ferroviario "no puede estar condicionada a que sigan produciéndose nuevas incidencias por no habérsele dado en su momento una solución técnica apropiada al problema generado por las obras del túnel".

A este tipo de incidencias "se suman otras que hacen que viajar en tren desde Málaga hasta Madrid y viceversa se haya convertido en una aventura". "Problemas en la señalización de Atocha, una incidencia en La Sagra debido al sistema LZB y fallos de tensión en la catenaria han ocasionado este verano más retrasos e interrupciones que han afectado a miles de usuarios", han lamentado.

En este sentido, han criticado que "en los últimos tiempos, el tren ha dejado de ser percibido como una forma segura y confiable de desplazarse entre las dos capitales y vuelve a ir dejando paso al avión".

A esto añaden "las necesidades acuciantes que sigue experimentando el Cercanías en nuestra provincia: estaciones en las que no se garantizan las medidas de accesibilidad y por tanto el transporte de personas con movilidad reducida, trenes atestados y otros que se retrasan, poniendo en jaque los desplazamientos diarios para acudir a trabajar o estudiar de muchos malagueños".