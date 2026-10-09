PP centrará la campaña en un mensaje de "esperanza": "La enemistad del Gobierno con Málaga puede llegar a su fin"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - PP

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha explicado este viernes que la formación centrará su campaña en trasmitir, a través de sus cargos, "un mensaje de esperanza, ilusión y cambio" y ha subrayado que "esta desidia y esta enemistad del Gobierno con Málaga puede llegar a su fin".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante la reunión de la Junta Directiva Provincial, donde ha pedido a los malagueños que "no se conformen con este Gobierno del 'vuelva usted otro día', 'póngase a la cola' o 'si necesitan ayuda, que la pidan'" y ha asegurado que Málaga "se está jugando su futuro para los próximos diez o 15 años".

De este modo, ha advertido de que la provincia se encuentra en un "punto de inflexión y se le empiezan a saltar las costuras" tras ocho años "sin inversiones ni mejoras en sus grandes infraestructuras, dependientes del Estado".

En este punto, la presidenta provincial del PP ha criticado que "ni mejoras ejecutadas en un solo kilómetro de autovía, ni nuevos trenes para aliviar un Cercanías colapsado, ni más maquinistas para garantizar el funcionamiento de la Media Distancia; además de dejarnos un AVE denostado que en este primer semestre ha perdido un 47% de usuarios por el mal funcionamiento de la infraestructura".

Navarro también ha afeado la negativa del Ejecutivo de Sánchez "a impulsar el necesario plan de estabilización de playas, además de las cero infraestructuras ejecutadas en materia hidráulica" y "ya no sólo la ausencia de vivienda, sino que la falta de capacidad eléctrica mantiene paralizadas la construcción o entrega de 25.000 inmuebles en la provincia", ha criticado.

En materia de seguridad, ha incidido también en "el déficit de 1.200 agentes en la provincia". "Necesitamos a un Gobierno que apruebe presupuestos en tiempo y forma, como siempre hace el PP. Un Gobierno con vocación inversora, que dignifique y dote de medios a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha apostillado.

Sin embargo, ha incidido en que "no podemos confundir ese optimismo y esa ilusión con acomodarnos, porque aquí no hay nada ganado". "No podemos confiar en un Gobierno que no ha cumplido las reglas del juego democrático", ha señalado y ha pedido "un especial esfuerzo" a los alcaldes y concejales, pero también a los interventores y apoderados de la formación.

"Debemos estar, como siempre hacemos, a pie de calle, hablando con los malagueños, escuchándoles y trasladándoles nuestras propuestas e ideas. Así iniciaremos el camino hacia un Gobierno fuerte del PP de cara al 29 de noviembre para devolverles a los malagueños la ilusión en el futuro y el orgullo de ser españoles", ha manifestado.

Por su parte, Bendodo ha instado a la dirección provincial a "municipalizar la campaña" y ha pedido a los alcaldes que "estén al frente de la calle y del cambio para explicarle a los malagueños la importancia de tener un presidente del Gobierno del Partido Popular".

El vicesecretario nacional ha asegurado que "nos encontramos ante las elecciones más importantes de la democracia" y ha alertado de que "España es un país fuerte pero no tanto para aguantar cuatro años más de sanchismo. Lo están colonizando todo, lo están corrompiendo todo: el sistema democrático, constitucional y de garantías que nació en la Transición puede volar por los aires". "Nos encontramos en un momento histórico irreversible, en el que o seguimos avanzando o está todo en riesgo", ha apostillado.

En esta línea, ha abundado en que "el sanchismo tiene que quedar enterrado el 29 de noviembre y tiene que haber un Gobierno fuerte del Partido Popular y, en esa conquista, el PP de Málaga tiene que ser crucial".

"SÁNCHEZ NO HA HECHO NADA POR MÁLAGA"

También Bendodo ha criticado que Sánchez "no ha hecho nada por Málaga". Es más, ha añadido, "ha enterrado proyectos impulsados por el anterior Gobierno del PP, como el acceso norte al aeropuerto o el tren litoral".

En materia de vivienda, ha preguntado "cómo va a dar lecciones un Gobierno que ha engañado a miles de jóvenes con 200.000 viviendas fantasma" y ha reivindicado que "en Málaga el que hace vivienda es el Ayuntamiento y la Junta", recordando que el precio de compra ha subido un 74% y el de alquiler, un 44% desde que Sánchez es presidente.

Al respecto, ha valorado que Feijóo "ha prometido un millón de viviendas". "Y las va a hacer, además de aplicar desgravaciones fiscales para los jóvenes. Lo que no va a hacer nunca Feijóo es lo que está haciendo Sánchez: prometer lo que no puede hacer".

En el marco de la Junta Directiva Provincial también se ha aprobado que el Foro de Movilidad y Transporte del PP de Málaga pase a llevar el nombre de Javier Berlanga, para quien la formación ha tenido un momento de reconocimiento y agradecimiento tras su fallecimiento el pasado miércoles.