PP compromete mejorar la A-7 oriental en Málaga: "Los vecinos de la zona este tienen el doble de razones" contra Sánchez

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que los españoles y los malagueños tienen "muchos motivos para tener esperanza y propiciar un cambio de Gobierno y apostar por el proyecto de Alberto Núñez Feijóo el próximo 29 de noviembre" y ha subrayado que, "ante el abandono de Pedro Sánchez en materia de movilidad, los vecinos de la zona este de la capital y de la provincia tienen el doble de razones para hacerlo".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en un acto en Málaga capital, en el que Navarro ha reprochado al Ejecutivo socialista que, "tras ocho años y cuatro ministros de Transportes, no ha hecho nada por mejorar el colapso de la A-7 en la zona oriental".

Eso sí, según ha añadido, "se han gastado más de 2,5 millones de euros en papeles y en informes cuyas conclusiones no sabemos cuáles son a día de hoy". Al respecto, ha explicado que algunos de estos estudios han cumplido ya el plazo de ejecución, como es el caso de las mejoras en la A-7 en la zona este. "El dinero de los españoles y de los malagueños se ha invertido en estudios, pero seguimos sin respuestas después de todo este tiempo", ha criticado.

Por tanto, la presidenta provincial ha valorado que el 29N "también está en juego el poder avanzar y solucionar los problemas de movilidad de la provincia y de la ciudad", al tiempo que ha alegado que "podremos empezar a salir de ese túnel tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, que son ocho años de desidia y de abandono para Málaga".

Así, la dirigente 'popular' ha recordado que en estos ocho años han pasado por el Gobierno de España cuatro ministros de Transportes, entre los que se encuentran "el reo Ábalos y el recién dimitido Óscar Puente", quien ha salido "por la puerta de atrás pero con la calculadora electoral en la mano".

"Con estos mimbres, no podíamos esperar más de lo que se ha hecho, que es nada, pero estos ocho años también se miden en días y son más de 2.900 jornadas, muchas de ellas de trabajo, que se han visto ralentizadas por esos atascos y ese colapso permanente de la A-7 al que no se han aplicado soluciones", ha advertido, señalando que desde el PP en las diferentes instituciones donde gobernamos se han ofrecido soluciones que nunca han obtenido respuesta del Gobierno.

En este sentido, ha recordado que "no hemos propuesto sólo grandes obras, como el tercer carril desde Rincón de la Victoria hacia la capital o una segunda ronda que hay que ir planificando, sino también actuaciones 'low cost' como esa reordenación de los accesos desde la A-7 a los diferentes núcleos de la ciudad de Málaga o ese carril reversible que hubiera facilitado el que el tráfico fuera más fluido en hora punta".

Además, ha añadido, hemos reclamado una unidad de respuesta rápida de la DGT ante accidentes y averías, marco en el que ha lamentado que en estos ocho años "ni siquiera hemos tenido servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados". "Nada de nada, ninguna respuesta a cada una de las propuestas que hemos realizado".

Por su parte, Bendodo ha aseverado que Sánchez ha generado "muchos problemas2 a los malagueños "por dejadez, por falta de inversión y por castigo" y ha lamentado "el colapso de movilidad" en la A-7 hacia la localidad malagueña de Rincón de la Victoria o hacia la capital desde la zona este.

Así, el candidato 'popular' al Congreso de los Diputados ha señalado que Málaga es una de las provincias que más crece de España, "pero el Gobierno lo ha ignorado y no ha aumento la capacidad de sus carreteras estatales", ha dicho, punto en el que ha reivindicado el compromiso del PP para mejorar la movilidad en la A-7.

En concreto, ha anunciado actuaciones en los siete accesos de la parte oriental con mayor saturación y ha subrayado que el PP va "a solucionar los problemas de movilidad que tiene especialmente esta zona de Málaga".

El vicesecretario nacional del PP ha criticado la gestión de los socialistas al frente de este ministerio y ha asegurado que "no es una casualidad, es una mafia", por lo que ha defendido que "en política no todo vale" y ha considerado que el próximo 29 de noviembre "los malagueños tendremos la oportunidad de decirlo alto y claro en las urnas".