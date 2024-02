El PP continúa con los sindicatos la ronda de reuniones para alcanzar una Alianza por Málaga

MÁLAGA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha informado de que la formación provincial continuará en los próximos días con la ronda de reuniones para alcanzar una Alianza por Málaga, ampliando a los sindicatos los encuentros de trabajo que ya ha mantenido con PSOE e IU y con la Confederación malagueña de Empresarios (CEM).

Así, ha insistido en la necesidad de lograr una alianza que garantice las inversiones necesarias para el desarrollo de la provincia a corto plazo, especialmente en materias como el agua y la movilidad. De este modo, ha destacado que es "imprescindible" que los próximos Presupuestos Generales del Estado reviertan en abandono inversor del Gobierno a Málaga durante los últimos cinco años.

Carmona ha señalado la intención del PP malagueño de abrir este marco de acuerdo no sólo a los partidos con representación parlamentaria, sino también a los agentes sociales y económicos de la provincia: "Nos encontramos en un momento clave, no podemos seguir sin dotación presupuestaria del Gobierno, máxime cuando Málaga es una de las provincias que más población está ganando y que más va a ganar en los próximos años de todo el país", ha manifestado.

Al respecto, ha subrayado la necesidad de inversiones por parte del Estado en materia de agua y movilidad, lamentando el "portazo" que el Gobierno de Sánchez ha dado esta semana al tren de la Costa "pese a que el propio Chaves llegó a adjudicar un primer tramo en 2009, que luego cancelaron".

En este punto, el secretario general provincial ha defendido el compromiso del PP malagueño con el tren del Mediterráneo andaluz entre Málaga y Algeciras, alegando que "es el momento de buscar soluciones a los problemas de la provincia, no podemos seguir postergando la toma de decisiones importantes", ha insistido.

"El PSOE tiene que dejar de valorar los proyectos e inversiones según la rentabilidad política que les suponga, como ha demostrado con el tren de la Costa y también con la depuradora de la Axarquía, una infraestructura de su competencia que anunciaron en la campaña electoral de mayo y que mantiene paralizada, pese a que la Junta ha puesto a disposición del Ejecutivo toda la documentación necesaria", ha lamentado.

El dirigente 'popular', que ha recordado que las proyecciones oficiales hablan de 300.000 nuevos habitantes en la provincia antes de 2035, ha hecho alusión al acuerdo alcanzando en los años 90 para impulsar grandes infraestructuras como la llegada del AVE a Málaga; la ampliación del Aeropuerto, con la T3 y la segunda pista; la hiperronda, la culminación de la autovía del Mediterráneo en la Costa oriental o las autopistas de la Costa del Sol y las Pedrizas.

En materia de agua, ha valorado igualmente el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno para combatir la sequía, señalando que "bajo este clima de diálogo también se pusieron en marcha grandes proyectos que sirvieron para hacer frente a la sequía de 1995", apuntando el trasvase La Viñuela-Málaga, la desaladora de Marbella, la desalobradora de Málaga, la presa de Casasola o actuaciones para el saneamiento integral.

Por todo ello, Carmona ha pedido "seriedad" al PSOE, advirtiendo de que "no se puede tomar el pelo a los malagueños y decir que el Ministerio de Transportes no dispone de datos para valorar la necesidad del tren de la Costa cuando se trata de un proyecto que ha recibido 8,4 millones de euros para estudios en los últimos diez años", cuestionando al Ejecutivo "dónde están esos estudios y por qué no se tienen en cuenta", ha concluido.