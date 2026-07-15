El PP contrapone los más de 210 millones invertidos por la Junta en Málaga frente al "cero patatero" del Gobierno

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha contrapuesto este miércoles "los más de 210 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía en materia de movilidad" en la provincia frente al "cero patatero" del Gobierno de España en nuevas infraestructuras derivadas de la cumbre de movilidad durante los dos últimos años.

"De todo lo que se habló en aquella mesa, el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna gran infraestructura nueva: ni carreteras, ni trenes ni soluciones que hayan mejorado la movilidad de los malagueños", ha afirmado Ortega a dos días del segundo aniversario de la reunión celebrada el 17 de julio de 2024.

Como ejemplo de las actuaciones que sí están avanzando, Ortega ha destacado en un comunicado el desdoblamiento de la A-357 entre Casapalma y Cerralba. El dirigente 'popular' ha recordado que "el PSOE adjudicó esta obra en 2010, pero fue incapaz de iniciarla, mantuvo el proyecto paralizado durante años y permitió que caducara su tramitación ambiental, obligando posteriormente a actualizarlo y a comenzar de nuevo el procedimiento".

"Cuando gobernaba el PSOE en la Junta no exigían fechas ni reclamaban avances; ahora critican al Gobierno de Juanma Moreno, que ha recuperado la obra y la está ejecutando", ha reprochado.

Ortega ha recordado, además, que "el tren litoral continúa reducido a un estudio de viabilidad, que las bonificaciones anunciadas para los usuarios habituales de la AP-7 siguen sin aplicarse y que tampoco se han ejecutado nuevas actuaciones para ampliar la capacidad de la A-7 o mejorar de manera estructural el Cercanías".

"Dos años después, el tren litoral sigue en un papel, las bonificaciones del peaje no existen y la A-7 continúa colapsada. Ese es el balance real de la cumbre", ha subrayado.

De igual modo, el coordinador general ha cuestionado también que el Ejecutivo "pretenda recuperar ahora el tren litoral para los próximos Presupuestos Generales del Estado". "Quien no ha cumplido nada de lo prometido en dos años no puede pedir ahora credibilidad para volver a anunciar lo mismo", ha advertido.

Frente a esta "parálisis", ha destacado que la Junta "mantiene su política inversora en Málaga, con más de 210 millones de euros movilizados desde julio de 2024". De esta cifra, ha dicho, "cerca de 100 millones corresponden a la ampliación del Metro, con las obras de los tramos Hilera-Eugenio Gross y Eugenio Gross-Blas de Lezo".

Asimismo, ha incidido en que "a esta apuesta se suman más de 51 millones para el desdoblamiento de la A-357 entre Casapalma y Cerralba y el control de las obras; cerca de nueve millones para el desdoblamiento de la A-404 y la implantación de carriles BUS-VAO en Alhaurín de la Torre; y más de un millón para el proyecto de duplicación de la A-367 y la mejora de los accesos a Ronda, entre otros proyectos impulsados por el ente autonómico".

Así, ha criticado que "mientras la Junta pone dinero en inversiones y obras, el PSOE lleva dos años mareando a los malagueños con anuncios, estudios y promesas que nunca cumple".

También ha valorado "los cerca de 60 millones de euros invertidos por la Diputación Provincial en carreteras durante este mismo periodo, con actuaciones que han mejorado las conexiones, la seguridad y la calidad de la red viaria malagueña".

Por último, Ortega ha exigido "partidas concretas, plazos y un calendario de ejecución para el tren litoral, la AP-7, la A-7 y el Cercanías" y ha incidido en que "Málaga no necesita otra operación de propaganda, sino infraestructuras nuevas que respondan a su crecimiento".