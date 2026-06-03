PP critica que la criminalidad "crece más de un 22% en los principales municipios de la Costa del Sol"

La secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, participan en una reunión con concejales de seguridad de municipios costeros. - PP

MIJAS (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, ha advertido este miércoles de "la necesidad de reforzar de manera urgente los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" ante "el aumento de la criminalidad en los municipios más poblados de la Costa del Sol", donde "los delitos han crecido más de un 22% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno".

Así lo ha señalado Vázquez en Mijas (Málaga), donde ha participado en una reunión con concejales de Seguridad de municipios costeros de la provincia junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la presidenta local y alcaldesa del municipio, Ana Mata.

La dirigente 'popular' ha señalado que, desde la anterior reunión mantenida hace algo más de un año, "en vez de mejorar la seguridad, hemos ido a peor", por lo que ha defendido la necesidad de "repensar toda la estrategia" frente "al avance del narcotráfico y del crimen organizado en el litoral andaluz".

Al respecto, ha exigido que "todo el litoral andaluz, incluida la provincia de Málaga, sea declarado Zona de Especial Singularidad". "Hace un año y medio no se nos planteaba esta posibilidad, pero ahora que vemos cómo los narcos campan a sus anchas, sí que lo tenemos que exigir", ha afirmado.

También ha alertado de que Málaga "es ya la segunda provincia andaluza, tras Cádiz, en incautaciones de armas de guerra por parte de la Guardia Civil, con 17, y la primera de Andalucía en el caso de la Policía Nacional". Además, ha señalado que el uso de armas blancas en la Costa del Sol "ha aumentado un 84%", una cifra que ha calificado como una "auténtica barbaridad".

La secretaria de Interior del PP ha vinculado estos datos "al incremento de la violencia asociada al narcotráfico" y ha recordado que estas propuestas forman parte del Plan contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado que presentará en los próximos días el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

También ha reclamado "más protección para policías y guardias civiles", al tiempo que ha recordado que "las agresiones a los agentes han aumentado un 35% en esta provincia y la Costa del Sol".

"¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos guardias civiles más van a tener que morir aquí en Andalucía para que les declaren como profesión de riesgo?", ha preguntado.

En este punto, ha criticado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "ha bloqueado hasta en 71 ocasiones esta reclamación del Partido Popular" y ha pedido "desbloquear la ley aprobada por el PP en el Senado para reconocer esta condición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Vázquez ha advertido de que "la presión del narcotráfico exige una respuesta inmediata" del Gobierno de España, reclamando "la recuperación de la unidad de élite OCON-Sur, desmantelada en 2022, y más recursos para una provincia que es ya la tercera de España en procedimientos por tráfico de drogas, con un incremento del 28,65% en sólo un año".

De igual modo, la dirigente 'popular' ha anunciado que el PP seguirá impulsando iniciativas para la nueva comisaría de Ronda y se ha comprometido a llevar "esta misma semana" una propuesta para reclamar el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mijas. "Es inconcebible que, de 61 cuarteles que hay en la provincia de Málaga, sólo ocho estén abiertos las 24 horas del día", ha lamentado.

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha agradecido la presencia de Ana Vázquez y su "testimonio permanente" para trasladar a los ciudadanos "la importancia de la seguridad", señalando que "el aumento de la criminalidad en la Costa del Sol nos hace reclamar más medios" y "proteger mucho más a quienes velan por la seguridad ciudadana".

"Sin seguridad no hay convivencia. Sin convivencia no podemos vivir", ha subrayado Carmona, que ha lamentado que "la criminalidad haya aumentado un 22% desde que gobierna Pedro Sánchez, según datos oficiales" y que "la provincia acumule ocho años en blanco" por parte del Gobierno central en esta materia.

Así, ha criticado que España tenga "un Gobierno que no gobierna, que hace tiempo ya tiró la toalla y que nos está dejando tirados frente a las mafias y frente al narcotráfico", una situación que ha calificado de "absolutamente inadmisible".

Por último, ha anunciado que el PP trasladará las iniciativas planteadas en este encuentro al Congreso y al Senado "para reclamar soluciones reales para la provincia". "No se ha hecho ni una nueva comisaría de la Policía Nacional ni un solo cuartel de la Guardia Civil; más bien al contrario, lo que había lo han abandonado", ha concluido.