PP critica que Gobierno "prefiere no ejecutar fondos europeos que destinarlos a impulsar proyectos pendientes en Málaga"

El diputado nacional por el PP de Málaga Cristóbal Garre en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Cristóbal Garre ha criticado este martes que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "prefiere no ejecutar los fondos europeos que destinarlos a impulsar los proyectos pendientes en la provincia de Málaga, teniendo en cuenta que el Ejecutivo socialista no ha utilizado el 80,5% de la cuantía facilitada por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation".

"No han ejecutado ni una actuación en siete años para mejorar la movilidad por carretera o en la red ferroviaria, ni en materia hídrica, mientras rechaza proyectos como el soterramiento del tren del puerto o el auditorio", ha recalcado en un comunicado Garre.

Ante ello, ha incidido en "la necesidad imperiosa de la provincia de impulsar actuaciones en la red viaria que es competencia del Estado" y que "se encuentra totalmente abandonada por la política sectaria que promueve el Gobierno de Sánchez y Montero".

"Nos tienen sometidos a un colapso histórico en periodo estival puesto que no bonifican la autopista más cara de España y por tanto no alivian el tráfico de la A-7 a su paso por la Costa del Sol. Pero tampoco amplían el tercer carril de la capital al Rincón y hasta Vélez, o el de San Pedro-Puerto Banús", ha insistido Garre.

Ha agregado que "lo mismo ocurre con una obsoleta y oxidada" red ferroviaria que "nada más que acumula retrasos, incidencias, averías y cancelaciones tanto en el Cercanías como en la media y larga distancia".

"Y qué decir de un tren litoral que sería vital para la provincia y que sigue acumulando estudio tras estudio sin incluir ninguna fecha concreta", ha reiterado, "sin olvidarse de lo ocurrido en el túnel de Valle de Abdalajís, que permanecerá cerrado los próximos meses por la desidia, la malicia y la incompetencia de Óscar Puente".

Además, Garre ha añadido que "el Gobierno de Sánchez tiene 2.000 millones de euros en obras hídricas por ejecutar en la provincia", al tiempo que ha recordado que "se niegan a participar en proyectos como el nuevo Auditorio a pesar de las facilidades aportadas por el Ayuntamiento de Málaga".

"El desinterés de los socialistas por impulsar nuevos proyectos acordes a las necesidades actuales del país y, en concreto, de provincias como Málaga, ha quedado más que patente", ha concluido Garre.