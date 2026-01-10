El PP critica que Montero "hipoteca el futuro de los malagueños por los siete votos de Esquerra Republicana"

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado que el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, con el beneplácito de María Jesús Montero, "hipoteca el futuro de los malagueños por los siete votos de ERC".

El dirigente 'popular' ha señalado que "el destino de la provincia y de Andalucía no lo decide un político inhabilitado y también ha recalcado que ese nuevo modelo de financiación autonómica "empieza de la peor manera posible".

"Esa foto y el acuerdo con Junqueras es un insulto a la autonomía andaluza, a los andaluces, a los malagueños y a los españoles. Es una nueva traición de María Jesús Montero, que vuelve a dar más a los que más tienen", ha insistido Ortega.

De esta forma, Ortega ha criticado que el "Modelo Montero" de financiación singular "dará más a los que más tienen", mientras que "Andalucía seguirá infrafinanciada" y ha recordado que nuestra región recibe 1.500 millones menos de los que debería".

"A los andaluces, Montero les debe más de 10.000 millones de euros en estos siete años. ¿Con qué cara va a venir a pedir su voto para las próximas elecciones autonómicas?", ha insistido Ortega.

Asimismo, ha pedido "respeto para los malagueños y los andaluces", a la vez que ha reclamado un modelo de financiación "justo y solidario" que esté basado en las "necesidades reales de cada autonomía", rechazando por tanto un acuerdo "que pretende mantener a Sánchez, como sea, en el sillón de la Moncloa".

"El bolsillo de los malagueños no resiste más golpes en forma de impuestos diseñados por Montero. La ministra no puede seguir recaudando en la provincia y desviando esos fondos para pagar los favores al independentismo. Basta de discriminación. No podemos seguir cediendo al chantaje de los socios de Sánchez", ha continuado.

De esta forma, Ortega ha señalado que la "estrategia Montero" pretende "llamar ordinalidad" a un acuerdo de financiación "que lo único que aumenta es la desigualdad entre territorios, la brecha que busca tener a españoles y primera y de segunda. Y ahí es donde nos quiere situar la ministra Montero".