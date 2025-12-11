PP critica que Montero rechace 60.000 millones de Europa "pese al déficit de grandes infraestructuras" en Málaga

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en Algarrobo. - PP MÁLAGA

"Se podrían hacer diez trenes desde Nerja hasta Algeciras, una nueva ronda oriental y el tercer carril", señala

ALGARROBO (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este jueves que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, "se permita el lujo" de rechazar 60.000 millones de euros de los préstamos que nos ofrecía Europa a cargo de los fondos Next Generation "pese al déficit de grandes infraestructuras en provincias como Málaga, alegando que se trata de "una auténtica barbaridad".

Durante una visita a la localidad malagueña de Algarrobo, junto a la alcaldesa, Natacha Rivas, ha destacado que el Ejecutivo socialista "no sólo no elabora los Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años, como manda la Constitución, para planificar nuevas inversiones; sino que además renuncia al 70% de la financiación ofrecida por Bruselas, accediendo únicamente a 22.800 de los 83.000 millones de euros disponibles".

Así, ha subrayado que "con ese dinero se podrían solucionar los problemas de movilidad de los malagueños, tras siete años sin inversiones del Gobierno en nuestra provincia", incidiendo en que "con 60.000 millones se podrían hacer diez trenes que conecten Nerja con Algeciras, una nueva ronda oriental y, por supuesto, el demandado tercer carril" desde las localidades de Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital.

La presidenta provincial ha afirmado que el de Sánchez "pasará a la historia como el Gobierno sin presupuestos, sin inversiones y también sin fondos europeos que redunden en una sola mejora para nuestra provincia en siete años" y ha advertido de que "ya sea por una gestión deficitaria como esta o por los agravios a favor de otros territorios, la realidad es que Málaga siempre sale perdiendo con este Gobierno".

Así, ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez y Montero que haya iniciado el tercer carril en la A-8 vasca "mientras niega no sólo esa mejora necesaria para los conductores malagueños, sino también otras medidas transitorias como la creación de carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT ante los accidentes y averías".

"Esas mejoras en la A-7 oriental por cuestiones de tranquilidad, de productividad y, sobre todo, de seguridad son un clamor ciudadano y así lo hemos podido constatar a través de la campaña y la recogida de firmas reactivada hace unas semanas por el PP de Málaga", ha explicado. Un llamamiento, ha añadido, al que se suma el tejido productivo y empresarial de la provincia ante los graves problemas de movilidad que azotan a la ronda este.

En esta línea, Navarro ha recordado que la A-7 oriental registra más de 100.000 vehículos al día y un crecimiento del tráfico del 79% en la salida de El Palo y del 56% en la variante de Rincón de la Victoria. Sin embargo, ha reprochado al Gobierno socialista su "inacción".

También ha criticado que "haya desdeñado incluso la propuesta de las instituciones", en alusión al informe de los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria para actuar en los siete enlaces más conflictivos del tramo de entrada hasta la capital.

Por último, la presidenta provincial ha cuestionado al Gobierno, a Montero y a los socialistas malagueños "cómo piensan mirar a los malagueños a la cara y pedirles el voto, cuando toque hacerlo, si llevan siete años maltratándoles; condenándoles a horas perdidas de atascos y sin mover ni un solo dedo", ha concluido.