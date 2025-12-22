El PP critica "política de corrupción y despilfarro" de PSOE tras gastar Ábalos 25.000 euros en viajes a Málaga

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés. - PP - Archivo

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado "la política de corrupción y despilfarro" del PSOE y del Gobierno socialista tras conocerse que el exministro y exnúmero dos de Sánchez en el partido, José Luis Ábalos, gastó casi 25.000 euros de dinero público en cinco viajes a Málaga entre 2018 y 2021, según se desprende de una respuesta parlamentaria a preguntas de los diputados nacionales por el PP malagueño en el Congreso.

Cortés ha afeado al Gobierno que no aclare "si parte de estos gastos de representación de Ábalos, actualmente en prisión preventiva, se corresponden con la contratación de prostitutas, tras revelar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supuestos pagos de Koldo García a chicas de compañía para 'encuentros personales' con el alto cargo socialista en Andalucía y en Málaga en esas fechas".

Del mismo modo, ha lamentado que el Ejecutivo socialista siga sin aclarar si estas visitas a la provincia "servían como tapadera para financiar las juergas de altos cargos socialistas", y ha asegurado que "los españoles y los malagueños merecemos una explicación ante el gasto descontrolado de dinero público durante años".

Así, ha incidido en que "hablamos de que tanto la actuación de Ábalos como la pasividad del Gobierno son reflejo de la política de ostentación y clientelismo que el Partido Socialista ha practicado en los últimos años, no sólo en el Gobierno central", y ha subrayado que entre 2018 y 2021 "Ábalos no sólo era ministro, sino también el secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez".

En este sentido, Cortés ha destacado que las fiestas con prostitutas aparecen en el informe de la UCO y también en el sumario de los ERE fraudulentos de Andalucía, "evidenciando en ambos casos la corrupción en el seno del PSOE y del propio Gobierno de Sánchez".

En esta línea, ha recordado que "estamos hablando de ministros que elegían a las prostitutas por catálogo y de asesores que organizaban estos encuentros allí donde la agenda política les llevaba en cada momento, también en Andalucía y en Málaga".

Por último, el diputado nacional ha pedido al PSOE de Málaga que "dé un paso al frente y se distancia del lado más oscuro del sanchismo", alegando que "su silencio les hace cómplices de esta política del despilfarro y del uso vergonzoso de fondos públicos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Montero", ha concluido.