El PP critica que Puente "desinforma" con "datos falsos sobre las carreteras de Málaga"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "desinforme con datos falsos sobre las carreteras de Málaga para tratar de generar polémica en redes sociales" y le ha instado a "tuitear menos y trabajar más para atajar el colapso de la A-7 en la provincia".

Así, ha criticado en un comunicado que el alto cargo socialista "se dedique a incendiar las redes sociales con información errónea" y ha destacado que "las dos vías que señala como cortadas en la provincia, tanto en Teba como en Casares, están abiertas"; y que "otras que incluye en el mismo saco tienen afectaciones puntuales, pero en ningún caso comparables al impacto económico y en la movilidad de miles de pasajeros que supuso estar más de tres meses sin servicio directo de AVE entre Málaga y Madrid".

"Deje de mentir y asuma sus competencias", ha espetado a Puente el dirigente 'popular', que ha pedido al Gobierno de España que "planifique y ejecute de una vez por todas las mejoras que Málaga necesita en materia de movilidad, tras ocho años sin acometer ni una sola actuación y sin inversiones relevantes para esta provincia".

Así, ha exigido al ministro del ramo que "bonifique el peaje de la Costa del Sol, el más caro de España, que desde el 1 de junio y hasta finales de septiembre incrementa su precio un 63%, de manera que el tramo entre Málaga y Guadiaro ha pasado de 12 a 19,55 euros".

Además, Carmona ha afeado al Ministerio que, "dos años después de la cumbre de movilidad que vendieron a bombo y platillo, no hayan ejecutado ni una sola de las medidas comprometidas entonces; ni en carreteras, ni en el Cercanías".

"El Gobierno recauda más de 35 millones de euros al año en impuestos de la AP-7, pero no revierte nada en mejorar la A-7 y se niega a bonificar el peaje al nivel de otras autopistas, como la AP-9 gallega, donde la vuelta es gratis si se hace en 24 horas y los usuarios habituales reciben un 50% de descuento adicional", ha explicado.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha preguntado al ministro "dónde están los estudios para mejorar la movilidad en Málaga que el Gobierno anunció para antes del verano, en alusión a las actuaciones necesarias en la A-7 y al tren de la Costa del Sol", marco en el que ha reprochado al PSOE que, "mientras que aquí todo son excusas, otros territorios sí reciben inversiones millonarias, de manera que el Ejecutivo de Sánchez ya impulsa el tren litoral en el País Vasco y compromete un nuevo tren de 5.200 millones de euros para Barcelona".

Además de la bonificación de la AP-7, Carmona ha exigido "mejoras en los enlaces y accesos de la A-7, tanto en la parte oriental como occidental; así como medidas transitorias que permitan reducir los atascos, incrementados ahora en verano, como carriles reversibles y unidades de respuesta rápida ante accidentes y averías".

"Los ministros socialistas deberían tuitear menos y dotar a Málaga, entre otras cosas, de un servicio de grúa para que la DGT pueda retirar vehículos pesados de la calzada, algo de lo que la provincia carece actualmente y que ha llegado a generar hasta 10 horas de retenciones", ha advertido.

Por último, Carmona también ha solicitado al Gobierno "premura" para planificar actuaciones "necesarias y urgentes", como el tercer carril desde Rincón de la Victoria hacia la capital y entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, además de proyectar una segunda ronda Este "para absorber el aumento de tráfico registrado en los últimos años por una provincia que es pujante y que lidera el crecimiento demográfico en Andalucía y en España", ha concluido.