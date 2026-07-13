El PP critica que Sánchez "quiere desmantelar los chiringuitos con una reforma a escondidas y de espaldas al sector"

Archivo - La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha criticado este luenes que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "pretende desmantelar el actual modelo de chiringuitos mediante una reforma del Reglamento de Costas impulsada a escondidas y de espaldas a todo el sector".

La dirigente 'popular' ha incidido en que este sector "incluye no solo a los chiringuitos, sino a todas las actividades que hay en nuestro litoral", por lo que la reforma afecta a todo un tejido económico y laboral del que dependen miles de familias malagueñas.

Además, ha subrayado que los chiringuitos "son una seña de identidad de Málaga y Andalucía, vinculada a la gastronomía, la tradición, la cultura mediterránea y la singularidad de la oferta turística de los municipios costeros".

Del Cid ha recordado que, tras la iniciativa impulsada por el PP y aprobada en el Senado, el Gobierno convocó una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. Sin embargo, ha lamentado que el encuentro "se limitara a una exposición informativa, sin negociación real ni incorporación de las alegaciones planteadas por Andalucía".

Así, la presidenta del Consejo de Alcaldes ha avanzado que el PP presentará esta semana una batería de mociones en los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación de Málaga y llevará también esta defensa al Congreso para impedir que la reforma salga adelante.

Las iniciativas reclamarán igualmente una línea estatal de ayudas para que los municipios costeros puedan afrontar la retirada, el transporte y el tratamiento de algas y arribazones, incluida la problemática del alga asiática, que obliga a movilizar personal, maquinaria y recursos extraordinarios.

Del Cid ha criticado "la mirada hacia otro lado del Gobierno ante esta especie invasora" y ha alertado de que "otros destinos turísticos afectados por problemas similares han sufrido un retroceso en sus visitas, además del perjuicio que supone para que los malagueños puedan disfrutar de sus playas".

De igual modo, ha reprochado al Ejecutivo que "no ofrezca soluciones ante el problema del alga asiática, mientras los ayuntamientos costeros tienen que movilizar medios humanos, maquinaria y recursos extraordinarios para mantener las playas en condiciones adecuadas".

"Quieren terminar con un modelo turístico que es el que genera empleo en esta provincia", ha advertido Del Cid, al tiempo que ha señalado que el Gobierno "se olvida de lo que esta actividad supone para el sustento de miles de malagueños".

Por último, ha afirmado que "esta forma de actuar responde a una cuestión meramente ideológica que se olvida de la industria turística, del empleo y del trabajo en Andalucía y, especialmente, en Málaga" y ha incidido en que el PP "seguirá defendiendo en todas las instituciones a las familias y actividades que dependen del litoral".