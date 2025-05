El PP defenderá el martes en el Congreso que el Gobierno mejore la movilidad de la Costa del Sol

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) - El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha avanzado que el Grupo Popular defenderá el próximo martes en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) que plantea la necesidad de que el Gobierno mejore la movilidad en la Costa del Sol y garantice el desarrollo del Eje Mediterráneo Andaluz, señalando que, hasta el momento, "sólo se han producido desprecios, ninguneos y castigos".

Así lo ha expuesto junto a la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, durante una reunión con diputados y senadores de la provincia, marco en el que ha afirmado que "el PP de Málaga no se va a callar y el primer paso importante que daremos en las próximas fechas será llevar esta iniciativa a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para hablar de uno de los principales problemas de los malagueños".

"Estamos en una tierra que todo el mundo quiere visitar o a la que quiere venir para invertir, para trabajar y para vivir, lo que se traduce en un aumento de la población y tensiona la movilidad de nuestra provincia en todos los ámbitos por la falta de previsión y planificación del Gobierno", ha manifestado Bendodo, en declaraciones recogidas en una nota por la formación.

Según el dirigente, cuando desde el Partido Popular y por parte de la sociedad malagueña se empezaron a reclamar mejoras, el ministro Puente "se puso nervioso y primero dijo que nunca había existido un proyecto ni un planteamiento sobre el tren litoral, lo cual era falso; y luego, hablaba de estudios, de reuniones y, al final, tenía un foro aquí esta semana pero lo canceló, no quiere venir aquí".

"¿Qué nos va a contar el ministro tuitero, que sólo se dedica a bloquear y a insultar no sólo a las personas, sino también a los proyectos para la provincia de Málaga?", ha cuestionado, y ha señalado que el martes "vamos a tener una gran oportunidad de ver qué hacen los demás grupos con representación en la Cámara, grupos que tienen diputados por Málaga". "Habrá que ver si el PSOE y el sanchismo vota en contra del interés de los malagueños y de los planteamientos que hacemos en esta PNL, que es muy sencilla y muy fácil de aprobar", ha incidido.

PIDE LA BONIFICACIÓN DE LA AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL

En este sentido, ha explicado que la iniciativa está compuesta de cinco puntos, "empezando por la bonificación de la autopista de la Costa del Sol, la más cara de España y que sufren tanto malagueños como visitantes". Al respecto, ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez que "lo único que seguía funcionando durante el apagón fueron las cabinas de cobro del peaje de la Costa del Sol". "¿Sabéis lo que sí seguía funcionando durante el apagón? Las cabinas del peaje. Fijaos la prioridad de este Gobierno", ha subrayado.

Además, ha cuestionado por qué se aprueban partidas millonarias para ayudar a los usuarios de otras autopistas del territorio nacional y ha señalado el acuerdo con el BNG para bonificar los peajes gallegos, "cosa que aquí no se hace"; apuntando que las bonificaciones deben primar a los conductores frecuentes, al igual que la exención de las tarifas de temporada alta.

En segundo lugar, Bendodo ha reclamado un compromiso real con plazos e inversiones para el tren de la Costa del Sol, incluyéndolo en la planificación estratégica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Asimismo, ha señalado la necesidad de ampliar el Cercanías, tanto en su frecuencia como en la capacidad de pasajeros de los trenes; y ha exigido mejoras para paliar el colapso de circulación de la A-7, mediante la construcción de un tercer carril desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital, así como desde Puerto Banús y San Pedro Alcántara, además de habilitar medidas urgentes y transitorias para reducir los atascos, como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante accidentes.

Por último, el vicesecretario y diputado nacional ha pedido al Gobierno que estudie y acometa nuevos enlaces de acceso y salida tanto de la A-7 como de la autopista de la Costa del Sol, favoreciendo así la permeabilidad con los grandes núcleos urbanos y el hospital de Marbella.

"Que lo único que funcionara durante el apagón del 28 de abril fueran las cabinas de cobro del peaje es, sin duda, un retrato perfecto de un Gobierno que sólo quiere a Málaga para recaudar", ha insistido Bendodo.

Por su parte, la presidenta provincial ha advertido que, "de los 12.000 millones de euros que Málaga necesita en inversiones para seguir progresando y dando respuesta al aumento de población, prácticamente la mitad, 5.502 millones, es lo que el pasado año recaudó el Gobierno de España en impuestos en la provincia", si bien ha señalado que, "de ese dinero, poco o nada se queda aquí".

La dirigente 'popular' ha anunciado que "no nos vamos a callar y, quizás por eso, a algunos dirigentes del Gobierno de Sánchez les dé miedo aparecer por aquí, porque somos posiblemente la organización territorial del PP que más levanta la voz para reivindicar esas inversiones e infraestructuras que Málaga necesita, vengan o no vengan los ministros. Si vienen, se lo diremos dialogantes, con buen tono, y si no vienen, pues alzaremos más la voz", ha destacado.

En esta línea, ha pedido a los diputados del PSOE malagueño "responsabilidad" para apoyar esta PNL, apelando a "ese mandato tanto de los votantes como del conjunto de la sociedad a la que representan". De no hacerlo, ha continuado, "tendrán que dar muchas explicaciones a la opinión pública malagueña".

En este punto, la presidenta de los populares malagueños ha reprochado el "abandono inversor" del Gobierno de Sánchez durante estos siete años y ha contrapuesto esta "silla vacía" con el avance del metro por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, "llevándolo hasta el centro de la ciudad y ampliándolo hasta el Civil; un esfuerzo inversor que continuará para que Málaga pueda subirse a ese tren de desarrollo que la Junta, desde luego, no va a parar". Así, ha destacado mejoras de la Junta en movilidad, infraestructuras hidráulicas y sanitarias o en educación.

Por último, ha valorado el esfuerzo de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, de todos los colores políticos, para hacer mucho más de lo que pueden y de lo que de que deben por su propio ámbito competencial, "mientras que siempre tenemos a la misma administración ausente, que es el Gobierno de Pedro Sánchez, en ese esfuerzo que hay que hacer para poner a Málaga en el lugar que le corresponde y para planificar y ejecutar las infraestructuras de acuerdo a las necesidades que tenemos", ha concluido.