El PP destaca que el acto de Feijóo en Málaga refleja "la ilusión y la movilización para acabar con el sanchismo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2i), el presidente del PP-A, Juanma Moreno (2d), el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP y candidato por Málaga, Elías Bendodo (i), y la presidenta de PP Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado que el acto celebrado de este domingo en el pabellón de Carranque de la capital malagueña, "con más de 6.000 asistentes", ha sido hasta la fecha "el más multitudinario de todos los que se han celebrado en España en precampaña" y ha señalado que esa movilización refleja "la ilusión y la esperanza de los malagueños por impulsar el cambio que necesita España y acabar con el sanchismo".

Así lo ha señalado Carmona en el balance de la convocatoria protagonizada por el presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre.

Ha destacado la respuesta "de miles de malagueños que llenaron Carranque" y ha subrayado que lo vivido en Málaga "no fue solo ilusión, esperanza y deseo de cambio, sino también la oportunidad de escuchar a Feijóo abordar directamente los problemas que preocupan a los ciudadanos y plantear soluciones para afrontarlos".

En este sentido, ha destacado las propuestas trasladadas en materia de seguridad y orden, así como la necesidad de actuar ante uno de los principales problemas de los malagueños, como es el acceso a la vivienda.

Carmona ha incidido además en el mensaje de convivencia defendido por Feijóo "frente a la división política de los últimos años, reivindicando la necesidad de acabar con los muros, los enfrentamientos y la falta de diálogo entre los españoles".

Así, el secretario general del PP en Málaga ha contrapuesto este proyecto con el modelo sanchista que, ha señalado, "ha generado durante estos años enfrentamiento y división entre los españoles" y ha apelado a mantener la movilización durante toda la campaña "para hacer posible el cambio político".

Al respecto, ha señalado que ese mensaje de "cambio, moderación y soluciones" será el que el PP de Málaga trasladará durante las próximas semanas "por todos los rincones de nuestra provincia", manteniendo una campaña "cercana y pegada a las preocupaciones reales de los ciudadanos", ha dicho.

En dicho acto, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, destacó que Feijóo representa "el cambio que necesitan España y Málaga para terminar con el abandono al que Sánchez ha tenido sometida a esta tierra" y abogó por cambiar "el tacticismo por la gestión, la confrontación y la polarización por el diálogo, el acuerdo y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, y al Gobierno de los informes de la UCO por uno que llene el BOE de reformas y proyectos".

Bendodo, por su parte, pidió a los ciudadanos "que piensen que este ciclo político ha acabado que apoyen el rigor, la gestión y la experiencia de Alberto Núñez Feijóo". "Pedimos una oportunidad para el cambio tranquilo y, si no cumplimos, que nos retiren la confianza dentro de cuatro años", ha argumentado el candidato por Málaga, quien señaló que en Málaga "volamos con el motor de los alcaldes, del presidente de la Diputación y candidato también al Senado y con el motor de la Junta de Andalucía, pero falta el motor del Gobierno central".

Por su parte, el alcalde de la ciudad apeló a ese "cambio necesario" por un Gobierno que "gestione, que cuide las infraestructuras y que dé buena imagen". "Un gobierno honesto, serio, que no mienta y que cree un clima de entendimiento en lugar de muros que nos separan; que nos dé prestigio y que sirva a los ciudadanos", aseguró De la Torre, quien apuntó que "para que España, Andalucía y Málaga ganen, necesitamos a un gobierno que sirva al bien común y no al interés particular de nadie".