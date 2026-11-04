PP dice que Feijóo cambiará "tacticismo por gestión", mientras Sánchez deja en Málaga "cero inversiones" y "silla vacía"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo supondrá un "cambio de paradigma" y ha afirmado que "cambiará el tacticismo electoral por la gestión; los pactos de sillón por contratos con los ciudadanos", al tiempo que ha criticado que el Gobierno ha dejado "la silla vacía" en proyectos importantes para la provincia y "cero inversiones".

Así lo ha expuesto, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en un acto en el que ha asegurado que el líder del PP cambiará "la corrupción por la transparencia, la honestidad y el cumplimiento de la ley; así como la desconfianza en nuestras instituciones por la esperanza y la ilusión de recuperar la España de todos".

Según Navarro, un Gobierno del PP "va a cambiar la crispación y la división entre españoles por acuerdos y diálogos, y se alineará no con los que quieren romper España, sino con quienes trabajan para protegerla; con*los jueces y fiscales, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el Rey".

Así, ha subrayado que "el cambio que España necesita empieza en Málaga" y ha invitado a los malagueños a sumarse al acto previsto el próximo domingo, 8 de noviembre, con Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno en el pabellón de Carranque a partir de las 11,30 horas. "Un encuentro con la esperanza y la ilusión de construir una España de la que sentirnos orgullosos", ha apostillado.

Navarro ha criticado "las mentiras" de los socialistas y ha asegurado que "las cuentas de ocho años no mienten", punto en el que ha señalado que, tras una primera etapa de gobierno "con presupuestos pírricos para Málaga que nunca ejecutaban", en los últimos tres años "nos han tenido sin Presupuestos Generales del Estado, con lo que eso supone de anomalía democrática y, sobre todo, para el abandono de tantas inversiones necesarias para esta provincia".

"Podemos hablar del tren litoral, de nuestras carreteras, de la conservación y mantenimiento de la red ferroviaria, pero también del incumplimiento del Gobierno de aportar el 50% de la financiación de la dependencia", ha reprochado Navarro, quien ha aseverado que el balance del Gobierno en Málaga es "un folio en blanco".

"Nos han mantenido en el abandono y hasta la cuarta pregunta, pero se permiten el lujo de hacer valoraciones sobre los presupuestos andaluces para 2027, presentados en tiempo y forma y que multiplican por cinco las inversiones para Málaga hasta los 842 millones de euros", ha explicado y ha hecho alusión al avance del centro de salud de El Palo y del metro hacia el entorno del Civil, además del futuro hospital Virgen de la Esperanza.

En este sentido, también se ha referido a la ampliación del Palacio de Congresos o el soterramiento del Paseo de los Curas, un proyecto "histórico" en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, igual que la nueva Rosaleda, comprometida también con la Diputación Provincial.

Frente a eso, ha afeado, "encontramos la silla vacía del Gobierno, la única administración que no ha participado en el proyecto del tejado de la Catedral o en la financiación del Auditorio"; por lo que ha reclamado un Ejecutivo "útil y productivo para Málaga y para el interés general de los malagueños, como el de Alberto Núñez Feijóo".

Bendodo, por su parte, ha señalado que faltan 25 días para las próximas elecciones generales y ha afirmado que España está ya "en la antesala del cambio", defendiendo que el PP de Málaga y de Andalucía "tienen que jugar un papel claro y decisivo" para lograr una mayoría contundente que permita a Feijóo "acometer la reconstrucción del país".

"Fijaos lo que tiene que ser Málaga con un alcalde como Paco de la Torre, con un presidente de la Diputación como Francisco Salado, con un presidente de*la Junta como Juanma Moreno y con un presidente del Gobierno como Alberto Núñez Feijóo. Todos remando a favor de Málaga a partir del 29 de noviembre", ha reflexionado.

Bendodo ha advertido de las consecuencias que la situación de la red ferroviaria está teniendo para Málaga y Andalucía, que, ha incidido, "no se pueden quedar desconectadas", punto en el que ha recordado que la provincia "ya estuvo tres meses sin alta velocidad tras la tragedia de Adamuz y la caída del talud de Álora".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan integral para amortiguar el aislamiento ferroviario de Málaga y Andalucía, con un plan alternativo de transporte, un puente aéreo con los principales aeropuertos andaluces desde Madrid, acuerdos con compañías de autobuses y alquiler de coches, bonificaciones en los peajes de la Costa del Sol y Las Pedrizas, ayudas a empresarios y comerciantes afectados y un plan urgente de atención a los viajeros.

El candidato del PP ha advertido de que Málaga "no puede volver a afrontar una crisis ferroviaria sin alternativas" y ha pedido al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, tras la dimisión de Óscar Puente, que adopte estas medidas durante los 25 días que quedan hasta las elecciones, al tiempo que ha recordado que el PP ya planteó iniciativas durante la anterior interrupción de la alta velocidad.

En esta línea, ha asegurado que el PP de Málaga va a reclamar "donde sea necesario" la aprobación de ese plan integral para paliar el aislamiento de la provincia y de Andalucía, ha concluido.

Asimismo, el alcalde de Málaga ha incidido en un Gobierno "de todos y para todos" y "honesto, que haga frente con eficacia y solidez a los desafíos que tiene España", como la vivienda; al tiempo que ha defendido "una colaboración leal" entre administraciones y la importancia del ámbito local.

De la Torre ha lamentado la "pérdida de imagen" del sistema ferroviario y ha añorado proyectos y estudios en materia de movilidad que "no han tenido respuesta".

