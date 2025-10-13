PP Diputación Málaga: "Municipios pequeños reciben más de doble de dinero que en tiempos de gobierno 'sectario' de PSOE"

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Málaga; portavoz del grupo 'popular' en la institución provincial; y coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Málaga y del grupo del PP, Cristóbal Ortega, ha afirmado que "los municipios pequeños de la provincia reciben más del doble de dinero que en tiempos del gobierno sectario del PSOE".

Así, ha señalado que en 2010, último ejercicio completo del anterior gobierno socialista, se destinaron 50,72 millones a los municipios de la provincia, de los que 42,82 fueron a municipios menores de 25.000 y 7,89 millones a mayores.

Y añaden que, en cambio, en 2024, el equipo de gobierno del PP transfirió a los ayuntamientos de la provincia 118,8 millones, de los que 91,1 millones fueron a municipios menores de 20.000 habitantes y 27,7 millones a mayores de 20.000. "Es decir, los municipios menores de la provincia recibieron 48,28 millones de euros más en 2024 que en 2010 o, lo que es lo mismo, un 113% más", exponen los 'populares'.

Ortega ha asegurado que "nunca ha habido un gobierno más sectario en la institución provincial que cuando el PSOE estaba al frente" y ha recordado que entre 2009 y 2011, su última etapa, nueve de cada diez euros se destinaron a municipios regidos por PSOE e IU pese a que el PP gestionaba ayuntamientos en los que vivía un millón de personas, el doble que los socialistas.

"Pocas lecciones de gestión puede dar el PSOE, que dejó prácticamente en la ruina la Diputación de Málaga y provocó que mucha gente pusiera en cuestión incluso su utilidad, algo ya afortunadamente más que superado porque se ha demostrado su eficacia y necesidad", ha indicado el portavoz 'popular'.

Ortega también ha criticado que el último gobierno liderado por los socialistas dejó una deuda superior a los 300 millones de euros y un nivel de endeudamiento del 143%. "Fue un desastre que los malagueños no han olvidado", ha manifestado.

"Hablar de sectarismo es hablar de PSOE", ha insistido Ortega, quien ha apuntado que los criterios de reparto del Plan de Asistencia Económica Municipal se han realizado "como siempre, buscando el beneficio de todos los malagueños, de toda la provincia".

Además, ha incidido en que la oposición (PSOE y Con Málaga) ni siquiera votaron en contra del PAEM en el último pleno, lo que evidencia que "no estaban en contra, todo esto es un paripé organizado desde la dirección provincial socialista sin tener en cuenta a sus propios diputados provinciales ni mucho menos a sus alcaldes".

El portavoz 'popular' ha subrayado que este PAEM constituye el mayor plan de inversión de la historia de la Diputación de Málaga, con 39 millones de euros, y beneficiará a todos los ayuntamientos de la provincia.

Ortega ha insistido en que "nunca ha llegado tanto dinero a los ayuntamientos como ahora; a todos, a los grandes y a los pequeños, con independencia de quién los gobierne, y esto es fruto de la buena gestión de esos alcaldes y alcaldesas, que se han ganado la confianza de los ciudadanos".