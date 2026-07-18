PP exige al Gobierno "que frene reforma que pone en riesgo las ayudas a 700 familias con hijos con enfermedades graves"

La senadora por el PP de Málaga Lucía Yeves. - PP

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora por el PP de Málaga Lucía Yeves ha pedido este sábado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que "frene la reforma de la Ley por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) y que pone en riesgo las ayudas que reciben 700 familias malagueñas".

Por ese motivo, Yeves, en su visita a la Casa Ronald Macdonald de Málaga junto a la diputada nacional por la formación provincial Gema Pérez, ha recordado que "el Partido Popular registró en junio una proposición de ley en el Congreso y el Senado para garantizar que las ayudas se mantengan mientras persista una gran discapacidad, dependencia o la necesidad de cuidados al superar los 26 años de edad".

"Cumplir años no puede convertirse en pesadilla. Pero esa es la realidad de muchas familias que, tras alcanzar sus hijos la edad, deben renunciar a su vida laboral por el cuidado de los mismos. Por lo que no sólo dejan de percibir una prestación, sino que están abocados a reducir drásticamente sus ingresos. Estas son las políticas sociales de Sánchez", ha subrayado Yeves.

No obstante, la senadora malagueña ha recalcado en un comunicado que, "con esta, ya son 60 las leyes registradas en el Congreso o aprobadas en el Senado que están paralizadas por el sectarismo de un Gobierno que prefiere bloquear antes que legislar".

Así, Yeves ha señalado que la proposición de ley busca "adaptarla a la realidad asistencial", así como favorecer y ampliar la corresponsabilidad familiar "para que ambos progenitores puedan compartir la reducción de jornada en casos específicos o de mayor gravedad".

La senadora malagueña ha reiterado que esta propuesta llega "tras meses de diálogo con las asociaciones de familias afectadas" por estas ayudas. "Todo lo contrario a lo que hace Sánchez", ha insistido.