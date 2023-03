PP exige a PSOE de Málaga que sea "transparente" con caso 'Mediador': "Son hechos que recuerdan a los ERE de Andalucía"

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido este jueves al PSOE de Málaga que sea "transparente" con el caso 'Mediador', la presunta trama de corrupción que encabezaría el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Unos hechos que, ha añadido, "nos recuerdan demasiado a la trama de los ERE en Andalucía".

Así, ha reclamado "transparencia a los diputados socialistas, partido que debe aclarar qué dirigentes están implicados en este caso". Por ello, ha apelado a las direcciones regional y provincial del PSOE, incidiendo en que "no podemos quedarnos impasibles ante hechos tan graves y, sobre todo, cuando el fantasma de la corrupción vuelve a planear sobre el socialismo andaluz".

"Que den la cara, que expliquen, que sean transparentes y que condenen a sus compañeros de filas presuntamente implicados en este caso 'Mediador'", ha sostenido Ortega, al tiempo que ha instado al líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, a aclarar "si hay diputados andaluces del PSOE relacionados".

"Espadas debe ser transparente; si no lo es seguirá poniendo en cuestión la imagen del PSOE andaluz", ha manifestado y ha incidido en que "los malagueños tenemos derecho a saber si hay parlamentarios socialistas andaluces y malagueños que puedan estar relacionados con este caso".

En este punto, el dirigente 'popular' ha aludido a las "noticias vinculadas con este caso que también salpican al PSOE de Andalucía". "Los socialistas -ha agregado-- tienen una obligación con la justicia pero también una obligación moral con los andaluces, después de la imagen que dejaron de Andalucía, y el daño, por el mayor caso de corrupción de la historia del país, como son los ERE".

"Que nos digan qué sabían en torno a este caso como organización y que no tengan miedo en señalar si hay corruptos entre sus filas", ha reiterado el coordinador general del PP de Málaga.

En este punto, ha pedido al PSOE de Andalucía y al de Málaga que "no intenten tapar la corrupción en este país ni en esta comunidad autónoma para que estos corruptos no sean condenados eventualmente a penas inferiores". "Les pedimos transparencia, que aclaren, que se mojen y digan qué medidas van a tomar al respecto, algo que no hicieron con el caso ERE en Andalucía", ha sostenido.

"Que lo hagan ahora porque el daño a la imagen de la función pública y a nuestra tierra es manifiesto", ha apostillado, "tanto por la corrupción en sí misma como por la postura del señor Pedro Sánchez de rebajar las condenas para beneficiar a los corruptos", ha agregado.

Por ello, ha considerado que el PSOE debe "dar la cara" ante un nuevo caso de corrupción que ha tachado de "inaceptable". "Este no es el PSOE que queremos ni que merecemos. Hace mucho tiempo que ya no lo es", ha concluido Ortega.