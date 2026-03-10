El PP llevará al Congreso "la nueva chapuza" del Gobierno con el Cercanías de Málaga tras derrumbe de muro de contención

El grupo 'popular' en el Congreso registrará una pregunta para que el Gobierno explique la que califican de "nueva chapuza" con el Cercanías de la provincia, tras colocar ADIF piedras de gran tamaño para la protección tras el derrumbe parcial de un muro. - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha informado de que el grupo 'popular' en el Congreso registrará una pregunta escrita para que el Gobierno de España explique la que el PP ha considerado como "nueva chapuza" con el tren de Cercanías de la provincia, tras colocar ADIF piedras de gran tamaño como método provisional de protección tras el derrumbe, hace más de un mes, de parte del muro de contención junto a las vías de la línea C-1 en Benalmádena.

De este modo, Cortes ha destacado que la formación cuestionará directamente al Ejecutivo de Sánchez y Puente "si le parece serio" que la solución para el desprendimiento junto a las vías a la altura de Arroyo de la Miel sea "poner piedras para tapar el agujero", marco en el que ha exigido al Gobierno una fecha para el arreglo definitivo.

"¿Por qué un arreglo provisional y no definitivo? ¿Por qué ADIF ni siquiera se molesta en dar una fecha aproximada para atajar este desprendimiento? ¿Por qué las necesidades de Málaga y los malagueños siempre quedan relegadas por el Gobierno de Sánchez?", ha incidido Cortés.

El diputado nacional ha subrayado que "la lista de 'parches' del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con el Cercanías malagueño va en aumento" y ha recordado que, a las continuas averías, retrasos y cancelaciones, se suma la reciente plaga de cucarachas o cómo han mantenido todas las escaleras mecánicas de la estación del aeropuerto rotas durante más de un año.

Cortés ha hecho hincapié en la falta de inversión y mantenimiento acusada por la red ferroviaria de la provincia y ha criticado que el Gobierno no diera orden de intensificar y agilizar los trabajos para reparar el talud de Álora y que mantiene paralizada la conexión directa del AVE hasta tres semanas después del desprendimiento.

Al respecto, ha señalado al "agravio que esta falta de respuesta de la administración competente supone para la denostada red de Cercanías malagueña, para la que las inversiones y respuestas siempre quedan postergadas mientras que el Gobierno de Sánchez sí compromete hasta 8.000 millones de euros para mejorar el Rodalies catalán", ha concluido.