El PP llevará al Pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción para pedir al Gobierno que impulse la presa de Cerro Blanco

MÁLAGA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga llevará al próximo pleno de la Corporación local una moción para que el Consistorio inste al Gobierno de España a ejecutar el proyecto de la presa de Cerro Blanco en el Valle del Guadalhorce.

Así, en concreto, la moción plantea que se inste al Ejecutivo a que el impulso a esta infraestructura se haga "de manera prioritaria y definitiva", toda vez que, según señalan, está considerado proyecto de interés general del Estado, "garantizando su planificación, financiación y ejecución como infraestructura estratégica destinada a la regulación del caudal del río Grande y a la laminación de avenidas en la comarca del Guadalhorce".

Asimismo solicita "un cronograma claro y verificable de las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto, incluyendo plazos y dotación presupuestaria, que facilite información periódica sobre el estado de tramitación y que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo con el máximo respeto medioambiental".

En la exposición de motivos, la moción del PP recuerda los últimos episodios de desbordamiento del río Guadalhorce y de inundaciones que han afectado a la comarca del Guadalhorce, fundamentalmente a los municipios de Cártama y Alhaurín el Grande, así como a las barriadas de Santa Águeda y Santa Amalia en el distrito Campanillas de la capital. Estos episodios "han vuelto a poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de construir la presa de Cerro Blanco en el río Grande, principal afluente del Guadalhorce".

Además, exponen que se da la circunstancia de que la misma comarca del Guadalhorce afronta periodos prolongados de sequía "que comprometen seriamente el abastecimiento de agua para consumo humano y dificultan el mantenimiento de las actividades agrícolas y ganaderas, fundamentales para la economía y la cohesión social del medio rural".

El PP señala que la construcción de la presa de Cerro Blanco, que podría tener una capacidad de entre 40 y 60 hectómetros cúbicos (sin perjuicio de que se analice la posibilidad de un almacenamiento mayor en los nuevos estudios a realizar), "evitaría riadas en la cuenca del río Guadalhorce; el río Grande es el único río importante sin regular de esta cuenca y es uno de los que más agua aporta cuando llueve".