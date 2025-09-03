El PP logra un acuerdo con el edil Alejandro Guerrero para frenar la moción de censura prevista en Benalauría (Málaga)

Archivo - Vista del municipio de Benalauría, en el Valle del Genal de la Serranía de Ronda. - FB AYUNTAMIENTO DE BENALAUARÍA - Archivo

BENALAURÍA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El PP de Benalauría (Málaga) ha alcanzado un acuerdo con el concejal Alejandro Guerrero para frenar la moción de censura prevista en el Ayuntamiento de la localidad para este viernes y por la que los 'populares' iban a ser apartados del Gobierno local.

Así lo ha dado a conocer el PP de este municipio del Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, que a través de un comunicado confirma que "las conversaciones de los últimos días han fructificado tras un periodo de reflexión y buen entendimiento, donde se ha antepuesto la estabilidad y el interés general del municipio a cualquier desavenencia que haya podido surgir en el marco del gobierno municipal".

Según los 'populares' de Benalauría, las reuniones han servido "para afianzar las relaciones y para poner en valor el trabajo realizado en los últimos años representando el mandato de los vecinos, ya que el PP fue la lista más votada en las pasadas elecciones municipales de 2023".

Y apuntan que, en este marco, se ha alcanzado "el compromiso de seguir trabajando conjuntamente con el único propósito de seguir mejorando la vida de los vecinos de Benalauría con transparencia, responsabilidad y honestidad".

Cabe recordar que el pasado 23 de agosto trascendió la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento rubricada y presentada por la única edil del PSOE en la Corporación local, María Cristina Márquez; los dos ediles de la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB), Alejandra Orellana y Enrique Álvarez); y el edil del PP, Alejandro Guerrero. La intención de la iniciativa era desbancar del Gobierno local al PP, con Cristóbal Díaz a la cabeza como alcalde, en favor de un nuevo ejecutivo municipal con la socialista Márquez como regidora.

Sin embargo, y tras la información difundida este miércoles por el PP de este pueblo serrano de alrededor de 500 habitantes, la moción de censura quedaría "frenada" y, por tanto, no se llevaría a efecto.