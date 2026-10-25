El PP de Málaga acusa al Gobierno de "mermar" el poder adquisitivo y la calidad de vida de los malagueños

PP de Málaga - PP

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Málaga ha acusado al Gobierno central de "mermar el poder adquisitivo, la capacidad de gasto y, en definitiva, la calidad de vida de los malagueños y los españoles por su voracidad fiscal, sus cien subidas de impuestos y su inacción frente a la inflación y la subida de precios".

Según ha referido el conjunto en un comunicado, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha subrayado que "este Gobierno ha permitido que el precio de la vivienda, convertido en el principal problema de los ciudadanos, suba hasta un 30% por encima de los salarios y que la cesta de la compra se haya encarecido un 44%".

De cara a la convocatoria de elecciones prevista para el próximo 29 de noviembre, Navarro ha indicado que, de resultar victoriosa, su formación priorizará "situar nuevamente a las personas en el centro de la política, con medidas para dejar más dinero en su bolsillo, para que vivan mejor".

Así, ha destacado que el PP implementará el IVA cero para los productos de primera necesidad, incluidos la carne y el pescado, y rebajará igualmente del 21 al 4% el IVA de la electricidad y el gas.

Además, ha reivindicado la reducción progresiva del IRPF para quienes quieran acceder a su primera vivienda durante los cuatro primeros años y la propuesta de que un aval público ofrezca hasta el 100% de la financiación de ese inmueble.