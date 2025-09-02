El PP de Málaga acusa a María Jesús Montero de convertir al PSOE de la provincia "en una sucursal del PSC"

La presidenta provincial anuncia un nuevo calendario de foros "para seguir manteniendo el pulso de la sociedad civil malagueña"

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha convertido al PSOE de Málaga en una sucursal del Partido Socialista de Cataluña (PSC)", a la vez que ha criticado que el partido liderado por Josele Aguilar "agacha la mirada y se muestra sumiso y pelota ante quienes protagonizan ese agravio y ese abandono inversor de nuestra provincia".

Así lo ha expuesto en el marco de la primera reunión del Comité de Dirección del curso político, donde ha advertido de que el PP "va a seguir siendo ese 'chino en el zapato' del Gobierno de España para seguir reivindicando el bienestar de los malagueños con voz firme; con voz incómoda para quienes no quieran ver que Málaga necesita mucho más apoyo, mucho más presupuesto y muchos más proyectos para seguir avanzando".

Navarro ha valorado que la formación avanza en ideas y propuestas "para seguir llevando la voz cantante en esta provincia; para seguir abanderando ese progreso y bienestar que queremos seguir llevando a todos los malagueños" y ha anunciado un nuevo calendario de foros y encuentros con la ciudadanía y con los agentes sociales y económicos "para seguir cogiéndole el pulso a la sociedad en primera persona; para abordar aquellas medidas encaminadas a mejorar la vida de los malagueños".

Así, ha destacado que el acceso a la vivienda asequible, el colapso de la movilidad, la mejora de las infraestructuras hidráulicas y de los servicios públicos esenciales "estarán en el centro de esos encuentros con los malagueños, porque si algo tiene claro el PP es que no hay problema que con presupuestos y voluntad política se pueda solucionar".

"Y por eso nos rebelamos ante quienes agachan la cabeza y se conforman con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y con la falta de inversiones y proyectos para esta provincia; ante quienes muestran una sumisión permanente, pese a tener capacidad de reivindicar ante su propio partido en el Gobierno todo aquello que Málaga para seguir creciendo", ha añadido.

Navarro ha criticado el que ha considerado "abandono inversor" del Gobierno de Sánchez y Montero y "los continuos agravios y el abandono a Málaga y a Andalucía" en beneficio de otras comunidades autónomas como Cataluña, a la vez que ha subrayado que a lo largo del día de hoy --este martes-- volveremos a ser testigos de esos privilegios a independentistas y separatistas "ante los que el Partido Popular seguirá alzando la voz".

"Queremos que el Gobierno de España se tome mucho más en serio problemas como la movilidad", ha insistido, y ha apuntado que "no necesitamos un ministro tuitero, necesitamos un ministro que gestione la mejora de nuestras carreteras y el transporte ferroviario, especialmente en provincias donde más se crece, como es el caso de Málaga".

En esta línea, la presidenta provincial ha afirmado que "aquí tenemos al delegado sindical de la señora Montero", en alusión al secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, y ha incidido en que, por sus palabras, "parece que se está disputando la presidencia del club de fans de Montero".

Al respecto, ha censurado que Aguilar "le haga la ola a la ministra de Hacienda, que es quien se lleva el dinero de los andaluces y los malagueños para Cataluña y para otros territorios con el único fin de conservar el Gobierno central y de mantener a Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa".

"Montero es quien, estando al frente de la Consejería de Salud, protagonizó el mayor número de despidos y la mayor fuga de batas blancas que ha habido en nuestra comunidad", ha recordado, y ha apuntado igualmente que "también ha sido tolerante y connivente con la corrupción en la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE".

Por tanto, ha añadido Paricia Navarro, "no hay nada que avale que efectivamente la señora Montero pueda suponer un cambio para Andalucía, pero de lo que sí estamos convencidos es de que ella ha convertido al PSOE de Málaga y al PSOE andaluz en el abogado defensor de los ERE".

"Hemos visto cómo no han tenido ningún tipo de pudor en defender a aquellas personas que han estado imputadas y condenadas por los ERE, con homenajes y alabanzas, de manera que si hoy le preguntan al señor Aguilar por cualquiera de estas personas condenadas, volverá a ser condescendiente e incluso cariñoso con esta situación", ha explicado.

Además, ha reprochado a los socialistas malagueños que "no se entiende que, ante el anuncio de unos posibles Presupuestos Generales del Estado para 2026 tras dos años en blanco, no hayan presentado ya ese listado de peticiones que le van a hacer a Montero, que es la responsable de elaborar esas cuentas".

Al respecto, ha recordado que el PP ya anunció hace unos días que va a remitir una carta tanto a Montero como al PSOE de Málaga "para que tengan claros cuáles son las inversiones y los proyectos que esta provincia necesita del Gobierno de España ante la falta de contacto y de conocimiento de los socialistas de las cuestiones que tanto demandan los malagueños".

Mientras tanto, ha proseguido, "seguiremos a pie de calle trabajando de la mano de los sectores productivos y de los agentes sociales de la provincia, trasladándoles también nuestra invitación a participar en esos foros para que todas esas propuestas se traduzcan en iniciativas allí donde gobernamos y en reivindicaciones allí donde no lo hacemos", ha concluido.