El PP de Málaga afea al Gobierno central que mantenga la A-7 en un "limbo sin mejoras ante el colapso de los malagueños"

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MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha afeado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que mantenga la A-7 en un "limbo sin mejoras ni actuaciones ejecutadas o planificadas desde hace ocho años mientras se cronifica el colapso que sufren los malagueños".

De este modo, ha criticado que los atascos en hora punta se extienden durante los meses de verano a los fines de semana y ha señalado como ejemplo las retenciones de ocho y nueve kilómetros, respectivamente, sufridas el pasado viernes y el domingo por sendos accidentes ocurridos entre la capital malagueña y el municipio de Rincón de la Victoria.

"El único responsable del caos de tráfico que sufren los malagueños tiene nombre y apellidos: Gobierno de Pedro Sánchez", ha manifestado Carmona, quien ha criticado que en ocho años no se ha destinado "ni un solo euro a mejorar la movilidad de la provincia, pese a la lluvia de millones que reciben otros territorios para optimizar sus carreteras e impulsar nuevas infraestructuras".

En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo socialista que "la única medida que no se olvida de implantar es la subida de precio del peaje de la AP-7" por temporada alta, aplicada ya desde el 1 de junio y hasta finales de septiembre, marco en el que ha subrayado que "se trata del peaje más caro de España y un agravio más de este Gobierno a los malagueños y a quienes visitan esta provincia".

Al respecto, en una nota, ha lamentado que Sánchez "no destine nada de lo que recauda del bolsillo de los malagueños para mejorar la movilidad, ni siquiera los 35 millones de euros que ingresa cada año en impuestos de la autopista de la Costa del Sol", ha especificado.

Por último, ha instado al PSOE de Málaga a "salir del letargo" y reclamar al Gobierno socialista que planifique "con urgencia" las medidas necesarias para paliar los atascos.

Y ha puesto de ejemplo crear el tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital, mejoras en los accesos, así como actuaciones transitorias como la creación de carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT ante alcances o averías.

Además, ha concluido, de "poner fin al agravio que supone que una provincia como Málaga no disponga de un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados".