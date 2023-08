El PP de Málaga afea a Sánchez "otro ataque al turismo" de la Costa del Sol "por la mala gestión del Imserso"

MÁLAGA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha afeado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "un nuevo ataque al turismo de la Costa del Sol derivado de la mala gestión" en relación con el Imserso.

Así lo ha señalado tras hacerse eco de la reivindicación del sector hotelero ante "el retraso de tres meses de los viajes del Imserso". Además, ha advertido de que "Málaga ha visto reducido prácticamente a la mitad el número de hoteles inscritos al Imserso desde 2019, cuando se contabilizaban 19 establecimientos frente a la decena actual".

Ha alertado de que las alegaciones y recursos presentados tras la adjudicación, y la paralización del programa hasta final de año o comienzos de 2024, "hace peligrar en torno a 2.500 empleos en la provincia por el cierre anticipado de hoteles de la Costa del Sol".

"La mala gestión del Gobierno de Sánchez hace que, por cuarto año consecutivo, el Imserso vuelva a tener problemas, lo que evidencia el maltrato continuado del Ejecutivo del PSOE y Podemos a nuestra principal industria: el turismo", ha manifestado en un comunicado Ortega.

Al respecto, ha abundado en que, "son tres empresas las que han recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la adjudicación de los viajes, poniendo en cuestión la licitación realizada y retrasando el inicio de la temporada".

"Nuestro sector turístico, motor económico de la Costa del Sol, vuelve a sufrir un nuevo varapalo por la gestión ineficaz del Ejecutivo de Sánchez, que se une a las deficiencias en el servicio de Cercanías y la Alta Velocidad que venimos sufriendo desde hace más de un año, así como la falta de inversión y mantenimiento de nuestras playas", ha criticado.

El dirigente 'popular' ha calificado la situación de "grave", ya que muchos hoteles costasoleños "tenían los viajes del Imserso como la mejor forma para mantener el empleo de sus establecimientos en períodos de baja ocupación".

"Pedimos al Gobierno central que aclare cuanto antes cuál va a ser el futuro de este programa", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que el Imserso necesita "de manera urgente" una "revisión de las condiciones, ante la subida de precios de productos y suministros".

En este punto, ha agregado que "desde hace años estos viajes han dejado de ser rentables para muchos hoteles y cada vez se ofertan menos plazas" y ha recordado que Málaga es la provincia andaluza que históricamente ha registrado un mayor número de pernoctaciones, acaparando hasta el 75%", ha subrayado.

En esta línea, ha continuado, "desde el Partido Popular criticamos que el Gobierno no haya incluido mejoras en este programa ni lo haya actualizado a las condiciones económicas actuales que permitan cumplir las expectativas, no sólo de los usuarios sino también de los hoteles". "Los precios siguen al alza, por lo que muchos establecimientos hoteleros no llegan a cubrir costes", ha apostillado.

"Desde el PP de Málaga tendemos la mano, una vez más, al sector turístico para que estos viajes ofertados a la tercera edad les resulten atractivos", alegando que "sin el apoyo del Gobierno central viviremos la degradación e incluso la desaparición de un programa que nació con el objetivo, no sólo de que nuestros mayores puedan viajar a precios económicos, sino para el mantenimiento del empleo en el sector hotelero fuera de la temporada alta", ha concluido.