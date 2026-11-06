PP Málaga anima a asistir al acto con Feijóo: "El cambio a un Gobierno comprometido con la provincia empieza aquí”

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto con el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato por Málaga, Elías Bendodo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha invitado a los malagueños a sumarse este domingo, 8 de noviembre, al acto público que la formación celebrará en la capital malagueña, en concreto en la Ciudad Deportiva de Carranque, a partir de las 11,30 horas, y que contará con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente andaluz, Juanma Moreno. "El cambio a un Gobierno comprometido con Málaga empieza aquí".

En un acto, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato por Málaga, Elías Bendodo, Navarro ha destacado que los malagueños tienen "muchas razones para expresar su malestar y su rechazo ante las políticas y la manera de gobernar de Pedro Sánchez durante estos ocho años".

"Los malagueños hemos padecido el abandono, la desidia y cómo el Gobierno ha relegado a Málaga hasta el último lugar de sus prioridades", ha afirmado, al tiempo que ha criticado la falta de inversiones en materia de movilidad, de agua y de seguridad, así como la negativa a un plan para la estabilización de nuestras playas.

Así, ha añadido que hablamos de "un Gobierno deficiente en la gestión, en el respeto a las instituciones, a la calidad democrática y en la dignidad política" y ha subrayado que hay "un Gobierno que está metiendo muchos más caracteres en los informes de la UCO que en el BOE", en alusión a la falta de presupuestos, de proyectos e inversiones para Málaga "y a la falta de respuesta de Sánchez a los problemas de los malagueños y los españoles".

Por tanto, ha afirmado que "el domingo vamos a expresar esas ganas de cambio con ilusión y con la esperanza de un futuro mejor para España; por un país del que volver a sentirnos orgullosos". Al respecto, ha apostado por una España "donde haya concordia y a la que se le devuelva el diálogo y la capacidad de acuerdo; donde no haya permanente confrontación y el interés general de los españoles no quede siempre postergado por el interés personal de Sánchez".

Por su parte, Bendodo ha explicado que Feijóo vendrá el domingo "a hablarle a los malagueños, a comprometerse con los malagueños y a decir, alto y claro, que Málaga es una prioridad para el PP y para el futuro Gobierno del cambio".

Así, ha reivindicado que "Málaga merece un mejor trato por parte del Gobierno central" y ha criticado que estos ocho años de Sánchez "nos han colocado prácticamente en la cola de las provincias de España en inversiones y hemos sido los grandes olvidados".

Por tanto, ha añadido, "ese compromiso con Málaga y con los malagueños por parte de Alberto Núñez Feijóo se va a expresar y se va a materializar este domingo en Carranque".

Frente a las propuestas de Feijóo "tenemos un carrusel de escándalos del PSOE y del Gobierno, uno más cada día, y eso nos deja la conclusión de que Sánchez no se equivocó con dos ministros de Fomento como Ábalos y Puente; no se equivocó con dos secretarios de Organización como Ábalos y Santos Cerdán; no se equivocó con un conductor que era Koldo y con otro que era Corvillo. Todo eso no son errores puntuales o casualidades", ha aseverado.

Por último, ha advertido de que "Sánchez ha estado rodeado de delincuentes y, cuando te rodeas de delincuentes, te influyen; y es mucha casualidad que todos los que te acompañaban en el coche hayan sido detenidos", ha concluido Bendodo.