El coordinador de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP andaluz, Ramón Fernández Pacheco, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP DE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP andaluz, Ramón Fernández Pacheco, y el alcalde de Antequera, Manolo Barón, han declarado este miércoles 18 que las elecciones del 29 de noviembre son "la oportunidad para que España cambie también sus políticas de agua y que Alberto Núñez Feijóo ponga fin a la asfixia que sufre la comarca de Antequera tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez sin soluciones ni avance alguno en esta materia".

Tras mantener un encuentro en Antequera con representantes del sector agroindustrial, con la asistencia del secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, Barón ha criticado que el Gobierno de España haya estado "ocho años sin mover un papel" para el trasvase de Iznájar y ha subrayado también la importancia de "garantizar los recursos hídricos necesarios para Antequera, su comarca y el desarrollo del Puerto Seco", según ha concretado la formación en una nota.

En esta línea, Fernández-Pacheco ha insistido en que el trasvase de Iznájar podría haber contribuido a solucionar los problemas de agua en la zona, "pero ha encontrado el no rotundo del Gobierno de Sánchez y de sus ministros".

Los populares han hecho hincapié en la necesidad de garantizar el suministro de agua, impulsar el regadío y avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo de la comarca y en que España tenga un nuevo gobierno, presidido por Alberto Núñez Feijóo, para "cambiar las políticas de agua actuales y completar y dar continuidad a las que se están desarrollando en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

Además, el dirigente autonómico ha señalado que el momento actual es "trascendental para el futuro del municipio de Antequera y de toda su comarca", de ahí la necesidad de contar con esa ayuda por parte del Gobierno de España.

En este sentido, ha defendido el esfuerzo de la Junta en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas y ha resaltado que el proyecto de la nueva depuradora de Antequera se encuentra "prácticamente finalizado". Una infraestructura que, tal y como ha explicado, estará preparada para incorporar posteriormente un sistema terciario que permita aprovechar el agua para el riego de toda la Vega del municipio.

Así, el dirigente popular andaluz ha advertido de que ese esfuerzo de la Administración autonómica "no es suficiente sin la colaboración del Gobierno central" y ha recalcado que las elecciones del 29N son una oportunidad para que se produzca un cambio también en las políticas nacionales relacionadas con el agua y la agricultura.

"Tenemos la oportunidad de votar a un presidente al que sí le preocupa el agua, que sí quiere garantizar el regadío para los agricultores de nuestra tierra, y ese no es otro que Alberto Núñez Feijóo", ha concluido Fernández-Pacheco.