PP de Málaga asegura que la "cerrazón" de la ministra de Sanidad ante la huelga de médicos provoca "un daño irreparable"

Archivo - La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado el "daño irreparable" a la sanidad pública que está generando la ministra Mónica García, que "con su cerrazón", ha dicho, para abordar el conflicto con los profesionales sanitarios por el Estatuto Marco "ha provocado la suspensión en Andalucía de más de 1,3 millones de actos sanitarios desde que comenzó la huelga en diciembre, una media de 60.000 actos cancelados cada día".

En concreto, desde el PP malagueño han señalado que son más de 800.000 consultas de Atención Primaria suspendidas, más de 450.000 consultas hospitalarias, más de 92.000 pruebas diagnósticas y 23.000 intervenciones quirúrgicas solo en este periodo; a lo que hay que añadir las cancelaciones acumuladas desde la primera jornada de huelga que tuvo lugar en junio de 2025, aunque las protestas de los profesionales se iniciaron en febrero del pasado año.

"La principal culpable de este caos es una ministra que quiere imponer a los profesionales el Estatuto Marco y que se niega a sentarse con ellos para abordar una situación que está provocando un daño irreparable a la sanidad pública española", ha expuesto Pérez de Siles en una nota.

Asimismo, ha añadido que García debería dar explicaciones "a cada uno de los miles de pacientes que están viendo cómo sus intervenciones quirúrgicas o citas médicas se cancelan de un día para otro e incluso en el mismo día".

En la quinta semana de huelga médica en Andalucía este año, que concluyó este pasado viernes, el conflicto "ha seguido escalando sin que el ministerio haya mostrado voluntad de diálogo para frenar unas huelgas que afectan a miles de ciudadanos; y todo por la incompetencia de una ministra que da la espalda a las necesidades reales de los profesionales".

A nivel andaluz, "el frenazo asistencial es evidente", ha dicho, con una gestión "absolutamente ineficaz" por parte de una ministra de Sanidad que "quiere imponer el Estatuto Marco a los profesionales, sin acuerdo, sin consenso y, además, queriendo responsabilizar a las comunidades autónomas de un problema que es competencia directa de su ministerio".

Desde el inicio de las protestas, "se han cancelado en Andalucía una media de 60.000 actos diarios". "Esto afecta a miles de personas. Hemos visto cómo hay pacientes a los que se les ha citado para una intervención quirúrgica que estaban esperando y en la misma sala de espera, con el quirófano ya asignado, se les dice que no, que se vayan porque hay huelga y no se les puede operar; y encima la ministra culpa a las comunidades autónomas", ha indicado la dirigente 'popular'.

Pérez de Siles ha lamentado que pese a la "mano tendida" de los profesionales sanitarios, el Gobierno de Pedro Sánchez, "que tantos golpes de pecho se da con la sanidad pública, no mueve ni un dedo para solucionar esta situación".

"Están dejando a miles de ciudadanos en una situación de vulnerabilidad asistencial sin precedentes por no querer sentarse con los profesionales médicos para intentar llegar a un acuerdo que mejore sus condiciones profesionales y, por tanto, la asistencia a los ciudadanos", ha sostenido la portavoz del PP de Málaga, que ha exigido a Sánchez que "salga de su burbuja y de su escondite y se remangue, que cese a la ministra y que deje de mirar hacia otro lado mientras cada día se cancelan citas médicas y operaciones".

En este punto, ha considerado especialmente "preocupante" que esa "parálisis" por parte del Ministerio de Sanidad y del propio presidente del Gobierno "al no tomar cartas en el asunto derive en una huelga indefinida a partir del mes de septiembre, tal y como ha anunciado ya el colectivo médico".

"Nuestro sistema sanitario no puede permitirse una ministra y un Gobierno que ignore las reivindicaciones de más de 30.000 médicos en Andalucía llamados a los paros y cuyo objetivo es garantizar una sanidad pública de calidad y con garantías jurídicas", ha expuesto la dirigente 'popular'.

Para la portavoz provincial del PP, es "inadmisible que la ministra esté más centrada en su campaña como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid que en cumplir con su obligación de poner fin a una huelga que está deteriorando gravemente el sistema público y que está teniendo un coste asistencial sin precedentes, con incrementos en las listas de espera, además de un impacto económico de la huelga que en Andalucía ya supera los 173 millones de euros".