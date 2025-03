El PP de Málaga asegura en el Día del Agua que "llueva lo que llueva" la Junta invertirá en estas infraestructuras

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que "llueva lo que llueva" la Junta de Andalucía "seguirá invirtiendo" en estas infraestructuras y ha incidido en la importancia de que cada presupuesto la inversión en materia de agua ocupe un lugar prioritario.

En Marbella, con motivo del Día Mundial del Agua en el que el PP ha reunido a alcaldes y portavoces de la Costa del Sol, Navarro ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "2.000 millones en obras hidráulicas sin ejecutar en la provincia" y le ha reclamado los embalses de Gibralmedina y de Cerro Blanco.

En este sentido, ha afirmado que "el PSOE no tiene legitimidad" para hablar de agua y de falta de infraestructuras y ha lamentado el desconocimiento de los socialistas y las críticas a la Junta pese a ser la única administración que ha invertido en este ámbito tras "décadas de inacción socialista".

Así, ha manifestado que el nuevo secretario general del PSOE de Málaga, "que sólo tiene en la mochila incumplimientos y abandono inversor durante 37 años en la Junta y estos siete años en el Gobierno, tampoco tiene conocimiento cuando plantea que si estuviera hecha la autovía del agua no se tendría que tirar agua al mar".

"Debe saber que esa infraestructura, que ellos nunca plantearon, llevará agua de dónde hay a dónde no hay; es una tubería para trasladar agua, pero si no tenemos un almacén que permita almacenar el agua para llevarla a donde no hay, no hablamos de nada", ha explicado, de ahí la necesidad de que el Gobierno Central, que es quien tiene las competencias, ejecute las presas de Gibralmedina y Cerro Blanco para poder almacenar dicho agua.

"Lo que tiene que hacer --el secretario general del PSOE de Málaga-- es ser valiente y reivindicarle a su gobierno, a Pedro Sánchez y María Jesús Montero, aquello que está previsto ejecutar en esta provincia y que depende de su gobierno, como es ese embalse de Gibralmedina, en el campo de Gibraltar, y, también, en la zona del Guadalhorce, ese embalse de Cerro Blanco, donde a algunos alcaldes ya se le acabarían las excusas para arremeter contra la Junta", ha enfatizado la presidenta.

Por ello, ha recalcado que "menos exigir a quien no ha parado de invertir en agua y más valentía para pedir a su gobierno, a sus jefes, todo aquello que Málaga y los malagueños necesitan". "De lo contrario -ha añadido-- vamos a terminar teniendo la sensación, no el PP todos los malagueños, de que el nuevo secretario general de los socialistas malagueños ha venido simplemente a cogerle el bolso a María Jesús Montero".

"Y ya que tiene el bolso que aproveche y saque la chequera para dejar firmado algún que otro cheque de inversión en esta provincia porque Montero es la que tiene el dinero, la que tiene los recursos y la que puede tener también la influencia ahora que tanto se juega en nuestra tierra para que aquí vengan las infraestructuras necesarias para que no nos falte agua", ha sentenciado.

RECURSOS ECONÓMICOS "INÉDITOS" POR PARTE DE LA JUNTA

En el lado opuesto ha situado la acción de gobierno y la gestión de la Junta de Andalucía, que está ejecutando los proyectos de la autovía del agua "y empezaremos con la obra en breve" y ha subrayado la labor del Gobierno de Juanma Moreno en estos años, con una gestión de la sequía "que ha movilizado recursos económicos inéditos, algunos no ejecutados durante años por el PSOE, por ejemplo esos 500 millones de euros del canon del agua de los 700 que los socialistas habían dejado sin gastar; o iniciar trámites de proyectos sin ejecutar durante décadas para llegar lo antes posible a esa lucha contra la sequía".

"La Junta, además, ha destinado a Málaga uno de cada cuatro euros invertidos en Andalucía en infraestructuras hídricas, con 400 millones de euros más los 56 millones contemplados en las cuentas autonómicas para este 2025", ha recordado.

También ha enumerado algunos de los muchos proyectos impulsados por la Junta, como la ampliación de la desaladora de Marbella, la citada autovía del agua que permitirá conectar el Campo de Gibraltar y la Axarquía, las inversiones para ampliar la capacidad de tratamiento de agua, con el proyecto de la ETAP de Río Verde o la estación de Bombeo de Rojas y otros muchos que están en la planificación.

"Si algo tiene claro Juanma Moreno y el Gobierno de la Junta es que vamos a seguir invirtiendo para que a ningún ciudadano le falte una gota de agua para traer progreso a Málaga y Andalucía", ha concluido.