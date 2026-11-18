Archivo - La candidata al Senado por el PP de Málaga Margarita del Cid. - AYTO TORREMOLINOS - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata al Senado por el PP de Málaga Margarita del Cid ha denunciado este miércoles 18 en la localidad malacitana de Benalmádena el "deterioro" del servicio ferroviario de Cercanías y la "falta de inversiones" del Gobierno de Pedro Sánchez en la Costa del Sol. Durante una comparecencia junto al coordinador de la campaña popular en la localidad, Juan Antonio Lara, en el entorno de Nueva Torrequebrada, Del Cid ha anunciado el compromiso de un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para "impulsar una revisión de toda la red ferroviaria andaluza con criterios de seguridad".

Del Cid ha destacado que los municipios de la Costa del Sol tienen "la suerte de contar con un tren de Cercanías y la mala suerte de que Pedro Sánchez lleve gestionando España durante los últimos ocho años", al tiempo que ha advertido de las consecuencias que las "continuas incidencias tienen para miles de ciudadanos que utilizan diariamente este transporte para acudir al trabajo, a la universidad o a una cita médica", según ha detallado la formación a través de un comunicado.

En este sentido, ha señalado que "en los últimos quince días se han registrado más de 200 incidencias, retrasos y demoras", una situación que, según ha apuntado, provoca "incertidumbre y planes frustrados para los malagueños, pero también para quienes nos visitan".

Así, la candidata popular ha acusado al Gobierno socialista de "no haber sido capaz de planificar las inversiones necesarias" y ha precisado que la gestión pública exige "estudiar, planificar, proyectar, presupuestar y ejecutar". Asimismo, ha criticado que los alcaldes de los municipios afectados "hayan quedado al margen de las decisiones ferroviarias pese a haber ofrecido su colaboración".

"Después de reunirse con nosotros, hace más de dos años y medio, nos han dado la espalda. No nos han dado información, no nos han pedido nada cuando les hemos ofrecido todo, ayuda, colaboración con los vecinos, con las ampliaciones e incluso con las expropiaciones que había que hacer", ha lamentado.

Del Cid también ha afeado la "ausencia de avances en las mejoras reclamadas para el Cercanías", como la ampliación de apeaderos para permitir trenes de mayor capacidad o el incremento de las frecuencias. En particular, ha cuestionado que el aeropuerto de Málaga "deje de disponer de servicio ferroviario a las 23,30 horas, pese a la existencia de trabajadores que desarrollan su actividad durante la noche".

Frente a esta situación, ha defendido el compromiso del candidato a la Presidencia Alberto Núñez Feijóo con una revisión de la seguridad ferroviaria en Andalucía, que abarcaría los servicios de larga distancia, alta velocidad y Cercanías. "Los malagueños necesitan volver a estar seguros cada vez que se suben a un tren. Necesitamos recuperar la confianza en los servicios públicos", ha afirmado.

Además, la candidata al Senado ha asegurado que el PP representa una alternativa basada en "gobernantes serios y gestores eficaces" y ha apelado a la participación en las próximas elecciones generales para "propiciar un cambio político que permita recuperar las inversiones y mejorar la calidad de los servicios públicos".

Por su parte, Lara ha enfatizado la situación ferroviaria de Benalmádena y ha recriminado que el Gobierno de Pedro Sánchez "haya dejado al municipio fuera de toda planificación". El coordinador de la campaña del PP de Benalmádena ha indicado que, en mayo de 2023, la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitó Benalmádena junto al anterior alcalde socialista, Víctor Navas, y anunció el apeadero de Nueva Torrequebrada, una infraestructura que, más de tres años después, "continúa sin ejecutarse".

"El PSOE prometió a los vecinos de Benalmádena un nuevo apeadero y, tres años después, seguimos exactamente igual. Una vez más, las promesas socialistas se han quedado en nada", ha criticado Lara. Además, el dirigente popular ha alertado del estado de conservación de diferentes puntos de la infraestructura ferroviaria, señalando la aparición de "grandes grietas" en un muro próximo a la calle Medina Azahara, en Arroyo de la Miel, "que motivaron un aviso de los Bomberos a Adif, así como el desprendimiento de un muro junto a las vías entre Holiday World y la estación de Torremuelle".