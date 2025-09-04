PP Málaga critica "favoritismo" del Gobierno con País Vasco al impulsar otro carril de A-8 y un tramo del tren litoral

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este jueves un "nuevo agravio" del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Málaga a favor del País Vasco, "donde el ministro tuitero Óscar Puente ya ejecuta un tercer carril en la A-8 entre Vizcaya y Cantabria e impulsa al menos un tramo del tren litoral".

En rueda de prensa, Carmona ha señalado que "la diferencia de población entre ambas costas, el crecimiento previsto y la densidad de tráfico en nuestra provincia ofrecen argumentos más que de sobra para haber priorizado los proyectos malagueños" y ha lamentado que el Ejecutivo central sigue con su habitual abandono hacia Málaga y los malagueños, "a los que sigue toreando".

Así, ha recriminado a Sánchez y Puente que esté avanzando en mejorar el tren entre Bilbao y Santander "para convertirlo en rápido y en nuestra provincia vaya a paso de tortuga para que podamos tener un tren litoral que llegue a Marbella, Estepona y el Campo de Gibraltar".

Además, el dirigente 'popular' ha agregado que la población residente y turística es "mucho mayor en Málaga y ya sabemos por todos los estudios hechos, que han sido muchos, que será un tren absolutamente rentable, social y económicamente".

Carmona ha señalado el "favoritismo" del secretario de Estado de Transportes y exalcalde de Irún, José Antonio Santano, con ambos proyectos en la franja norte "en detrimento" de la costa malagueña.

En este sentido, ha apuntado que el tercer carril de la A-8 ya ha iniciado el trámite ambiental y se prevé su licitación el próximo año, "mientras que en Málaga llevamos meses esperando el estudio que ofrezca alternativas para aliviar el tráfico en la A-7 en la zona este de Málaga, y que tardará años en estar en marcha pese al colapso que ya tiene esta carretera, toda vez que la solución para los atascos en Marbella también tardará años en llegar".

Ha criticado las continuas "cesiones" e inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios independentistas del País Vasco "a cambio de favores políticos para mantenerse en el sillón mientras desprecia las inversiones que la provincia malagueña necesita". Así, ha incidido en que sólo Málaga capital supera en población a Bilbao y Santander juntas, mientras que Vizcaya tiene 623.000 habitantes menos que la provincia malagueña.

"Es flagrante que Sánchez y Montero nieguen constantemente las necesidades de esta provincia y que haga más de un más de un año que se comprometieran a avanzar en el tren litoral pero que, a día de hoy, la única ficha que han movido sea encargar un estudio que tardaremos más de año y medio en tener para conocer algo que ya sabemos", ha apostillado.

En este punto, ha lamentado el "destrozo" que en su opinión está provocando el Gobierno sanchista y "el nulo compromiso con una provincia malagueña dinámica que sólo ve crecer los agravios". "En otros territorios como Cataluña o el País Vasco tienen alfombra roja para inversiones o cesiones y a nosotros nos tienen como el patito feo porque no destinan nada a solucionar los problemas de Málaga y de los malagueños", ha incidido.

"El Gobierno de Sánchez y sus socios --ha añadido-- lleva más de siete años sin destinar ni un euro a la movilidad de Málaga". "Lo único que ha hecho es mentir y negar inversiones que sí da a otros territorios por puro afán de Sánchez para mantenerse en La Moncloa a toda costa, pese a sus ataques a la democracia, a la igualdad entre territorios, a la justicia o pese a la corrupción instalada en su Gobierno y en su partido", ha enfatizado.

Carmona ha recordado que el Gobierno "se niega a bonificar el peaje de la Costa del Sol, el más caro de España, y que no invierte en la red ferroviaria de la provincia pero sí compromete más de 6.000 millones para el rodalíes catalán".

Ha recordado entre las cesiones al Gobierno Vasco "el traspaso de las competencias de los Cercanías desde el pasado 1 de enero, inversiones por más de 500 millones de euros o los cinco millones destinados a renovar una estación". "Y aquí seguimos con las escaleras del Cercanías del aeropuerto rotas, lo que evidencia la absoluta desidia de los socialistas con la provincia de Málaga", ha añadido.

"Los malagueños son conscientes de que este Gobierno ignora a nuestra provincia, a la que da un trato de inferioridad pese a ser una de las que más aporta a las arcas públicas del Estado: más de 2.300 millones en el primer semestre de este año, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado, donde acabó recaudando 5.500 millones de euros", ha subrayado Carmona.

Según ha incidido, "mientras la recaudación de impuestos en la provincia crece el doble que en España, el Gobierno de Sánchez no destina nada a nuestra movilidad, que hace aguas por todos lados, con un AVE que es el que más retraso acumula de todo el país, con Cercanías que van de avería en avería y con retrasos continuos, con el peaje de la AP-7, el más caro de España por kilómetro, que sigue sin bonificar pese a la promesa que hicieron".

Carmona ha pedido al PSOE de Málaga que "alce la voz de una vez contra el abandono del Gobierno de Sánchez y Montero" y ha confiado en que en su próxima visita a Málaga "anuncien algo que beneficie a nuestra provincia".

"No han hecho absolutamente nada en más de siete años, no están por resolver los problemas de los ciudadanos y todo ello con el silencio cómplice de los socialistas malagueños, más dedicados a blanquear a los condenados por los ERE y con una Montero más preocupada por convertir al PSOE malagueño en una sucursal del PSC catalán", ha concluido.