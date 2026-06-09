El PP de Málaga critica que Gobierno "desinforma o miente" al indicar que la línea C2 de Cercanías retomaba el servicio

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado que el Gobierno de España "desinforma o miente a los malagueños" al indicar que "la línea C2 del Cercanías, que conecta la capital con el Guadalhorce, retomaba este martes el servicio cuando la realidad es que seguirá cerrada al menos hasta el próximo viernes".

Así, ha pedido explicaciones al subdelegado del Ejecutivo en Málaga, quien este pasado lunes "anunciaba erróneamente ante los medios la reapertura de los trenes para hoy mismo, si bien Adif le corregía horas después con una circular en la que se explicaba que las obras en las estaciones de Pizarra y Aljaima se extenderían hasta el jueves, 11 de junio, afectando también a los primeros trayectos del viernes 12".

"Esta situación genera desconcierto y posibles molestias a los miles de usuarios de esta línea, que es la que utilizan los trenes de Cercanías de Álora y de Media distancia a Sevilla, quienes tendrán que seguir yendo a lo largo de esta semana en el autobús alternativo habilitado por Adif, con el consecuente perjuicio y retraso en los tiempos de llegada", ha explicado en un comunicado Ortega.

El dirigente 'popular' ha advertido de que "el PSOE ha impuesto el caos en la red ferroviaria de la provincia, elevando considerablemente los niveles de descontento y desconfianza entre los usuarios" y ha lamentado que el representante del Gobierno socialista en Málaga "esté más centrado en defender el sanchismo que en atender las demandas y necesidades de los vecinos".

En este sentido, ha criticado "la falta de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria durante los últimos ocho años". "Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, hemos visto una evidente degradación de los servicios públicos dependientes del Ejecutivo central, con especial incidencia en la red ferroviaria, cada vez más saturada y con más retrasos, averías y cancelaciones", ha subrayado.

Así, además del Cercanías, Ortega ha señalado "el deterioro de la Media Distancia y del AVE a Madrid, un servicio que hasta hace pocos años era de excelencia y que Sánchez ha convertido en la línea con más retrasos de España, acumulando una incidencia cada dos días el pasado año y hasta 30 limitaciones de velocidad actualmente activos por problemas en las vías", ha especificado.

Por ello, ha exigido al Gobierno de España y a sus representantes "responsabilidad y que reclamen lo que es justo para Málaga en materia de inversiones", marco en el que ha apuntado el "agravio" que supone "la falta de recursos y actuaciones de mejora en la red ferroviaria de la provincia en los últimos años frente a la lluvia de millones que reciben otros territorios, como ese nuevo tren orbital para Barcelona, para el que el Ejecutivo de Sánchez ha comprometido 5.200 millones de euros", ha concluido.