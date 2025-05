PP de Málaga critica que para PSOE el medio ambiente es oportunidad para "pasar por caja", frente al avance de la Junta

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este lunes el avance "inédito" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en estos seis años en términos de sostenibilidad "y bajo la premisa de garantizar una mejor calidad de vida" y ha criticado que el PSOE sólo entiende el medio ambiente como una oportunidad para "pasar por caja".

Así lo ha expuesto junto a la coordinadora del área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PP andaluz y consejera del ramo, Catalina García, durante la celebración del Foro 'Futuro Sostenible en Málaga', que organiza la formación, donde ha subrayado que "el camino se demuestra andando y, por eso, no vamos a aceptar lecciones de quienes quisieron patrimonializar la protección del medio ambiente".

La dirigente 'popular' ha reivindicado que "no ha habido un Gobierno andaluz que haya caminado con más determinación, con más convicción y con más recursos hacia esa Revolución Verde que lidera Juanma Moreno; pero sin quitar esos recursos del bolsillo a los andaluces, sino optimizándolos y poniéndolos al máximo rendimiento".

Sobre todo, ha añadido, "teniendo claro que el medio ambiente no es un freno al desarrollo y al crecimiento económico, sino una fuente en sí misma para generar empleo de más calidad y que nos ayude a fijar población en nuestros pueblos y a mantener el equilibrio territorial que tanta falta hace en Andalucía".

Así, Navarro ha valorado el trabajo de la Junta de Andalucía en los últimos años para "romper clichés y poner en valor el gran capital humano y el tejido productivo que hoy hace que lideremos muchos ámbitos económicos y de creación de empleo".

Ha asegurado que Moreno "lo hizo convencido de que la protección del medio ambiente y esa bandera ecologista que hemos ido enarbolando con acciones de gobierno concretas no podía hacerse a costa del bolsillo de los andaluces, sino aprovechando al máximo los recursos de los que disponíamos para llegar a esa Revolución Verde".

Como ejemplo, la presidenta del PP malagueño ha señalado "el incumplimiento de los diferentes gobiernos socialistas con el canon del agua y los más de 500 millones de euros que sí recaudaron pero que nunca ejecutaron", al tiempo que ha incidido en que el Gobierno de Juanma Moreno "puso en marcha toda la maquinaria de tramitación y contratación para que hoy estemos por encima del 100% de ejecución, incluyendo además de depuración, obras de abastecimiento que tan bien nos han venido en esta época de sequía".

"Fijaos qué diferencia con otro modelo de gestión que llevan a cabo aquellos que presumen de verdes, de ecologistas y de activistas de la protección del medio ambiente", ha advertido Navarro, quien también ha afeado a los socialistas "la imposición del 'tasazo' de basura de Sánchez a todos los ayuntamientos de España".

"Aquí nos hemos tenido que comer con papas ese 'tasazo' del Gobierno sin instrucciones ni contrapartidas, un dinero que también saldrá del bolsillo de los malagueños y andaluces; es la única manera que el PSOE entiende el medio ambiente, previo paso por caja", ha insistido.

En este punto, la dirigente 'popular' ha puesto el foco sobre la Ley de Economía Circular impulsada por la Junta, así como el cierre de "dos puntos negros en el expediente medioambiental de la provincia", como eran los vertederos de Nerja y Torremolinos, "que tenían que clausurarse sí o sí".

En materia energética, Navarro ha incidido en que "Andalucía lo tiene todo para ser líder en la generación de energías renovables", si bien ha denunciado el "gran freno" del Gobierno, en alusión al déficit en la red de transporte de energía que mantiene el Ejecutivo de Sánchez en Andalucía, "creando desequilibrio y problemas, y ahuyentando inversiones".

Del mismo modo, ha puesto en valor "ese gran dispositivo de prevención y extinción de incendios para proteger ese gran patrimonio natural de Andalucía y de Málaga como es el Infoca, convertido ya en un dispositivo que puede actuar ante cualquier emergencia climática", alegando que "cuentan con más medios materiales y más efectivos que nunca para proteger esa gran joya como es la Sierra de las Nieves y otros parques naturales, además de lo más valioso, que es la vida de las personas".

Por su parte, García ha afirmado que "creemos en la protección y en la conservación de nuestros espacios naturales, algo que no está en contra del desarrollo económico y social de los territorios donde se encuentran esos espacios naturales, todo lo contrario". Así, ha destacado la importancia del "equilibrio entre la protección y el desarrollo económico y social" y ha denunciado que, "durante muchos años, la política del PSOE en materia medioambiental ha sido no hacer y no dejar hacer; dejar el monte como estaba".

En este punto, la coordinadora del área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PP andaluz y consejera del ramo ha reivindicado el patrimonio de Andalucía como reserva de la biosfera. "El 50% de nuestro territorio es masa forestal, con 4,3 millones de hectáreas y 365 parajes protegidos; de manera que un tercio de la superficie de nuestra tierra tiene algún tipo de protección".

Así, ha recordado que contamos con 24 parque naturales y tres parques nacionales. "Somos la comunidad con mayor superficie de España en reserva de la biosfera". "Tenemos cuatro geoparques, siendo líderes a nivel mundial y, además, somos la comunidad con más territorio de parque nacional; es decir, tenemos un tesoro", ha subrayado.

Además, ha valorado que, en cuatro años, "se va a hacer la mayor reforma normativa medioambiental de la historia de Andalucía, con tres leyes encima de la mesa", en alusión a la Ley de Agentes de Medio Ambiente, la Ley de Montes, que viene a actualizar el marco normativo desde hace más de 30 años para compatibilizar ese equilibrio entre el desarrollo y la protección medioambiental; y la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que permita garantizar el desarrollo económico-social de nuestra comunidad autónoma.

Por último, García ha celebrado la constitución del Consejo de Participación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, un proyecto que ha calificado como "muy importante para Málaga, para Andalucía y para la comarca".