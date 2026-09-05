PP Málaga critica que Sánchez "imponga a los médicos condiciones por las bravas y sin consenso" y "tense el conflicto"

Archivo - La diputada nacional del PP por Málaga María del Mar Vázquez, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga María del Mar Vázquez ha criticado este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido aprobar esta semana el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario impulsado por la ministra de Sanidad "por las bravas y sin consenso", pese al rechazo expresado durante meses por los profesionales y las organizaciones que los representan.

"Estamos ante un Gobierno que, una vez más, prefiere imponer que dialogar, y que está agravando un conflicto que afecta directamente a nuestros médicos y, por tanto, a la calidad de la sanidad pública", ha señalado a través de una nota.

Vázquez ha advertido de que la decisión del Ejecutivo "tensa todavía más" una situación que ha desembocado "en la convocatoria de una huelga médica que afecta a más de 5.700 facultativos en la provincia de Málaga". "No es razonable que, después de más de un año de protestas y movilizaciones en toda España, el Gobierno siga haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios", ha afirmado.

La diputada nacional del PP ha reprochado especialmente a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "no haya sido capaz de sentarse con los médicos, escuchar sus demandas y buscar puntos de encuentro".

Según ha insistido, el ministerio "ha tenido tiempo de sobra para negociar y evitar llegar a este escenario", pero ha optado finalmente por aprobar el Estatuto Marco en Consejo de Ministros "por la puerta de atrás y sin haber alcanzado un acuerdo con quienes tendrán que aplicar y sufrir sus consecuencias".

"Los médicos no están pidiendo privilegios, están reclamando que se reconozcan las particularidades de su profesión, sus condiciones laborales y la responsabilidad que asumen cada día", ha defendido Vázquez, quien ha reclamado al Gobierno que "rectifique, vuelva a la mesa de negociación y escuche de verdad a los profesionales".

La dirigente 'popular' ha subrayado que "detrás de las cifras de la huelga hay miles de profesionales que sostienen nuestra sanidad pública y millones de pacientes que necesitan que el sistema funcione". Por ello, ha considerado que "la obligación de un Gobierno responsable debe ser la de resolver los conflictos, no provocarlos o agravarlos con decisiones unilaterales".

Por último, ha reclamado a Mónica García que "deje de mirar hacia otro lado" y asuma su responsabilidad ante el creciente malestar de los profesionales sanitarios. "Los médicos merecen respeto y unas condiciones dignas. Y los pacientes merecen una sanidad pública de garantías, con profesionales motivados y reconocidos", ha concluido.