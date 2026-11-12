El PP de Málaga critica que "Sánchez ha retirado a esta provincia de cualquier planificación estatal"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, participa en una carpa informativa - PP

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este jueves que Pedro Sánchez "llegó al Gobierno y retiró a Málaga de cualquier planificación de la Administración General del Estado y de los proyectos de su competencia" y ha añadido que "no hablamos de un Gobierno indolente, sino de un Gobierno ausente en Málaga".

Así lo ha expuesto junto a la candidata al Senado por la formación Margarita del Cid y ha criticado "la ausencia de una unidad de respuesta rápida de la DGT o de un servicio de grúa para la retirada de vehículos averiados o accidentados, tal y como hemos visto hoy con el colapso de la MA-20".

Navarro ha lamentado primero que Málaga "no apareciera en los presupuestos pírricos" de los primeros años de Sánchez al frente del Gobierno y que, "desde 2023, mantenga a este país con las cuentas estatales prorrogadas y la clamorosa falta de inversiones y mantenimiento en las infraestructuras de esta provincia".

Ha recordado "las más de 150 incidencias registradas la pasada semana en el Cercanías, el mantenimiento del peaje más caro de España, la A-7 colapsada o las playas sin ese necesario plan de estabilización, además de una red eléctrica saturada que mantiene 25.000 viviendas bloqueadas en la provincia".

La dirigente 'popular' ha reprochado al Gobierno de Sánchez que "mantenga 2.000 millones de euros en obras hidráulicas sin ejecutar o el déficit de 1.200 agentes en materia de seguridad y cada vez más narcolanchas campando con impunidad desde Manilva hasta Nerja".

Navarro, que ha reivindicado el papel de los alcaldes y alcaldesas de la formación en la provincia y la colaboración institucional con la Junta para el avance de inversiones y proyectos, ha incidido en que el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno "ha presentado ocho presupuestos en ocho años, con 842 millones de euros consignados para Málaga en las cuentas de 2027, un 14,2% más que este año y cinco veces más que en 2019".

Además, ha destacado "la octava bajada de impuestos para compensar la asfixia fiscal de Sánchez" y ha reivindicado "los 60 millones de euros consignados en inversiones para la Costa del Sol, una inversión que desde 2019 asciende a 350 millones, de los que 142 millones han ido para sanidad".

Navarro ha subrayado entre las actuaciones en materia sanitaria la ampliación del centro de salud de La Carihuela y las partidas presupuestadas para las Urgencias del Pabellón 1 del Hospital Marítimo, además de la referencia al centro de salud de salud de Playamar para que pueda estar muy cerquita del pabellón 1 del Hospital Marítimo.

En materia de agua, ha valorado que las cuentas recogen una partida de las certificaciones para el tramo de la autovía del agua que comparte Torremolinos y Benalmádena dentro de una obra de 1,4 millones de euros, señalando igualmente la apuesta de la Junta por los nuevos intercambiadores de transporte y la inversión de 2,5 millones para rehabilitar el Pasaje Begoña y los 1,5 millones para Los Naranjos, así como una nueva oficina del SAE.

La dirigente popular ha reivindicado los 71,4 millones destinados a mejorar la educación en la comarca desde 2019, señalando la ampliación del IES Concha Méndez Cuesta o la partida para la redacción de proyectos de centros educativos, como el IES La Colina.

En esta línea, ha recordado el sellado del vertedero de Torremolinos tras una inversión de nueve millones de euros y ha contrapuesto "este compromiso inversor con el abandono del Gobierno", ha concluido.