El PP de Málaga critica "voracidad fiscal de Sánchez y Montero con nuevos gastos y costes" de cara a la vuelta al cole

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde - PP MÁLAGA

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha criticado que "la voracidad fiscal del Gobierno de Sánchez y Montero ha llenado la mochila de los malagueños con nuevos gastos y costes de cara a un inicio de curso que será un 17% más caro que el anterior".

"La presión recaudatoria impuesta por la ministra de Hacienda afecta incluso a los más jóvenes, cuyo regreso a las aulas supone un quebradero de cabeza para muchas familias ante la subida indiscriminada de precios", ha señalado.

Conde ha insistido en que se trata de la vuelta al cole más cara de los últimos años y ha puesto el foco en la "nula intención del Ejecutivo" por deflactar el IRPF "a pesar de que los efectos de la inflación están haciendo mella a la hora de afrontar este regreso a las aulas".

"Es un nuevo atraco de Montero, que quiere seguir sacando rédito económico para pagar sus favores al independentismo catalán", ha reclamado.

"Los precios de la vuelta al cole se han disparado hasta alcanzar un mínimo aquí en Málaga de 600 euros, una cuantía que pone en jaque a numerosas familias que no pueden afrontar estos gastos", ha relatado Conde.

Según el líder 'popular', la presión recaudatoria de Montero, por tanto, ha sido uno de los principales factores que han elevado los precios de cara a este inicio de curso. Ante ello, muchos malagueños tendrán que buscar la fórmula de abaratar costes "de cualquier manera".

"Ya conocemos ese afán recaudador de la ministra de Hacienda que aquí en Málaga, y simplemente en el primer semestre, ya ha aumentado hasta un 20% en comparación con el año anterior, por lo que no nos sorprende que nuevamente dé la espalda a los malagueños ante la vuelta al cole más cara de la historia. Una dinámica que no ha hecho más que acentuarse durante los siete años de Gobierno sanchista", ha remarcado.

Por ello, ha instado al Gobierno de Sánchez a adoptar un plan de choque "que pueda combatir el aumento de los precios y que alivie los bolsillos de las familias malagueñas de una vez por todas".

"No vamos a permitir que se siga estrangulando la economía de los malagueños para que Pedro Sánchez pueda continuar en su sillón de la Moncloa y para que Montero, la Cobradora del Frac y sus 97 subidas de impuestos, continúe desviando fondos hacia Cataluña y el País Vasco", ha concluido Conde.