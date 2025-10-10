El PP de Málaga defiende que "hay una realidad que une a 600 millones de personas en todo el mundo a través del español"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado "todo lo que nos une bajo el paraguas de la hispanidad frente a quienes nos dividen, buscan el conflicto y nos hacen confrontar" - PP MÁLAGA

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado "todo lo que nos une bajo el paraguas de la hispanidad frente a quienes nos dividen, buscan el conflicto y nos hacen confrontar", alegando que "el español nos une dentro y fuera de nuestras fronteras, nos enriquece y nos acerca a esa veintena de países que lo utilizan como lengua oficial en todo el mundo".

Así lo ha destacado junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; el alcalde la ciudad, Francisco de la Torre; y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado durante el acto celebrado por la formación con motivo del Día de la Hispanidad, donde ha reivindicado el papel de España como "gran eje vertebrador a través de un idioma que compartimos más de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo", marco en el que ha destacado el papel del Partido Popular "como esa fuerza política que busca nexos de unión y donde, además, ellos se sienten como en casa".

Navarro ha puesto en valor el papel de la bandera de España, "que nos representa y de la que se sienten igualmente orgullosos al otro lado del charco", afirmando que "también abrazamos esas otras banderas de los países de habla hispana con presencia en la provincia. Esta es la hispanidad que reivindicamos, la que nos convierte en una realidad imparable de 600 millones de personas en todo el mundo".

"¿Qué país no estaría orgulloso de haber conseguido esto?", ha cuestionado, recordando que la provincia cuenta con más de 100.000 hispanohablantes. "Málaga es una tierra hospitalaria que abre sus puertas a todo aquel que quiere venir y quiere quedarse, pero que abraza de manera muy especial y como hermanos a todos esos vecinos de habla hispana que residen aquí", ha apostillado.

"Personas que se suman a nuestro esfuerzo para construir Málaga, para construir Andalucía y España entre todos. Que levantan también la persiana de sus negocios para contribuir a la economía y al sostenimiento del Estado del bienestar con el pago de sus impuestos o, más bien, con el machaque al que nos tienen sometidos Pedro Sánchez y María Jesús Montero", ha añadido.

En esta línea, ha señalado que se trata de "familias que también hacen malabares para llegar a final de mes igual por la ausencia de medidas impulsadas por el Ejecutivo central para paliar la inflación; jóvenes y estudiantes que quieren formarse y que miran al futuro con ilusión porque ellos son el futuro", ha enumerado.

"El idioma es un denominador común, pero también nos une el orgullo de haber nacido o de vivir en España; de este proyecto común que nos hemos dado todos sobre el marco democrático de libertad y de convivencia que es la Constitución de 1978", ha explicado.

La presidenta del PP malagueño ha celebrado el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado por su defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, y ha reivindicado el respaldo de la formación a esta causa a través de numerosos actos y encuentros con la comunidad venezolana en la provincia, el último de ellos hace tan sólo una semana con presencia de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el expresidente de México, Felipe Calderón, y el exalcalde de Caracas y opositor venezolano, Antonio Ledezma. "Mi más sincera enhorabuena y nuestro más profundo orgullo también por ello", ha manifestado.

En este punto, Navarro ha subrayado que la libertad y la democracia, igual que la hispanidad que celebramos, son parte de nuestra fortaleza como país.

Por ello, ha pedido a las administraciones que atiendan a esos crecimientos poblacionales para planificar las inversiones y proyectos necesarios para sostener y garantizar el avance y el progreso de Málaga y de Andalucía. "Necesitamos una financiación justa por parte del Gobierno de España para sostener esos servicios públicos esenciales", ha advertido.

Además, "tenemos que aprovechar para pedirle al Gobierno de Sánchez y quienes lo representan que abandonen el revanchismo y el frentismo que le exigen no sólo sus socios independentistas y separatistas, sino también los intereses electoralistas que tienen detrás de todas y cada una de las polémicas*que generan y de las políticas que emprenden".

Así, la dirigente 'popular' ha instado al Ejecutivo socialista a "centrarse en lo importante, en garantizar los servicios públicos y contribuir con ellos a esa Hispanidad que nos une y que en provincias como Málaga tenemos fantásticamente representada", ha concluido.