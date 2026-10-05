El PP de Málaga destaca que el 29N "se abre una oportunidad tras una legislatura fallida de Sánchez"

Archivo - La candidata a la reelección como presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la reelección como presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este lunes, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales, que el próximo 29 de noviembre "se abre una oportunidad tras una legislatura fallida de Pedro Sánchez para España y para Málaga".

Así, ha reprochado a Sánchez su "abandono inversor a esta provincia" y ha subrayado que este adelanto electoral "abre la puerta a que se conforme un Gobierno con sentido de Estado y que trate con equidad a todos los territorios".

"Esta legislatura no es que estuviera agotada, es que era una legislatura fallida, sin presupuestos durante tres años, con constantes tratos de favor a los nacionalistas y con el consecuente perjuicio a territorios como el nuestro y con un Gobierno y un presidente acorralado por la corrupción", ha explicado.

En este sentido, Navarro ha reivindicado que "hoy se abre la puerta a una oportunidad para la democracia, muy perjudicada y muy atacada por este Ejecutivo, que no ha parado de menospreciar y de vilipendiar a sus instituciones".

Por tanto, ha valorado en un comunicado esta convocatoria electoral como "una oportunidad para España y para provincias como Málaga que, durante estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto ninguneada, sin inversiones y sin los proyectos necesarios para acompasar los crecimientos exponenciales de su población a las necesidades de nuevas infraestructuras y servicios".

Por último, ha subrayado que "se abre la puerta a que los ciudadanos hablen en las urnas y a que se conforme un Gobierno que mire por España y que anteponga el interés general de los españoles a cualquier otra cosa", ha concluido.