PP de Málaga exige a Costas un plan contra el alga asiática y destaca el esfuerzo inversor de ayuntamientos

Archivo - Imagen de archivo de Ana Mata, alcaldesa de Mijas. - PP MIJAS - Archivo

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Mijas (Málaga), Ana Mata, ha exigido este jueves a la Demarcación de Costas una respuesta "urgente e inmediata" ante la llegada, un verano más, del alga asiática a la Costa del Sol occidental, "un problema para los ayuntamientos del litoral afectados, que se ven obligados a destinar millones de euros de fondos propios para retirar esta especie invasora y dejar las playas a punto ante el abandono del Gobierno de España".

Mata ha subrayado que los ayuntamientos del litoral malagueño, "desde su responsabilidad y compromiso con el territorio, invierten cada año millones de euros para hacer frente a esta situación"; mientras, ha lamentado, "el Ejecutivo de Pedro Sánchez niega un plan de acción en la Costa del Sol pero sí ataca especies invasoras en otros continentes, destinando un millón de euros a limpiar el sargazo en América Latina y el mar Caribe".

Así, en una nota, la también alcaldesa de Mijas ha criticado "el abandono inversor de Sánchez en la provincia en materia de playas, a las que niega el necesario plan estructural de estabilización desde hace años", y ha exigido una línea de ayudas "para compensar el esfuerzo económico de municipios emblemáticos de la costa del Sol", como Benalmádena, Mijas, Marbella, Manilva y Casares.

"Ya el año pasado trasladamos esta preocupación desde el Consistorio mijeño sin respuesta del Gobierno central, que irónicamente sí destina fondos públicos de todos los españoles a la retirada del sargazo en el Caribe", ha incidido, por lo que ha reclamado al Gobierno un plan específico de actuación contra el alga asiática.

Dicho plan, ha explicado, "debe contar con respaldo financiero para compensar el esfuerzo económico de los ayuntamientos", señalando que Mijas ha destinado a la retirada de esta especie invasora 1,2 millones en 2024 y 2025, mientras que Estepona ha superado igualmente el millón de euros en anteriores temporadas y entre Marbella y Benalmádena también suman el millón de euros de fondos municipales consignados a esta materia.

"Es un problema real que ya está recibiendo respuesta de parte de los ayuntamientos mientras que el Gobierno de España sigue mirando hacia otro lado, en concreto, hacia otros continentes", ha aseverado Mata.

En este punto, ha recordado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno aprobó el pasado mes de abril la declaración de fuerza mayor y extrema necesidad ante la llegada masiva de arribazones de alga invasora, permitiendo la exención del impuesto por depósito en vertedero para aliviar la carga económica a los municipios.

Del mismo modo, ha reivindicado el respaldo recibido desde la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental y desde la Diputación frente a un Ejecutivo socialista que sigue castigando a las playas de la Costa del Sol, ha concluido.