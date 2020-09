El PP de Málaga exige al Gobierno que aplique medidas urgentes ante la llamada de socorro del sector turístico

España anuncia una PNL en el Congreso para reclamar el IVA superreducido hasta 2021, además de planes específicos

MÁLAGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha anunciado este lunes que el Grupo Popular presentará este martes una Proposición No de Ley (PNL), en el marco de la Comisión de Hacienda del Congreso, para exigir al Gobierno "que rectifique y aplique medidas urgentes ante el SOS que le está lanzando el turismo, un sector que se encuentra en una situación límite mientras este Ejecutivo mira hacia otro lado".

En rueda de prensa junto a la vicepresidenta del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha informado de que solicitarán la aplicación del IVA superreducido del cuatro por ciento al sector turístico durante 2020 y 2021, una medida que ya aplican países como Reino Unido o Alemania.

"El turismo representa el 12 por ciento de nuestro PIB, con 2,5 millones de españoles que viven y trabajan del sector", ha sostenido, y ha recordado que España es el segundo país del mundo más visitado tras Francia, con 82,7 millones de turistas en 2019 y un impacto económico de 62.500 millones de euros, sólo por detrás de EEUU.

Sin embargo, la irrupción de la pandemia del COVID-19 y su incidencia dejan este año "unas cifras de ocupación demoledoras", con pérdidas que ya a principios de verano, según Carolina España, "alcanzaban los 45.000 millones de euros. Por ello, ha exigido apoyo al sector y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "mire hacia otro lado, sin pedir ayudas y planes específicos a Europa, tal y como han solicitado hasta diez países de la UE".

España ha exigido "una rectificación y que el Ejecutivo de PSOE y Podemos pida cuanto antes esos planes específicos para nuestro sector turístico", así como que se prolonguen los ERTE hasta abril para el sector.

"Quedan tres días para que finalice septiembre y aún no sabemos qué va a pasar con los ERTE, ni qué sectores de la actividad económica van a poder ampliarlos, lo que genera una inseguridad jurídica total", ha lamentado.

Según la diputada 'popular', "este Gobierno es una auténtico desastre y está consiguiendo algo impensable hasta ahora: eliminar una actividad económica como el turismo, fundamental para nuestra provincia". "El Gobierno no puede atacar a las instituciones como lo está haciendo, a la monarquía, al CGPJ, al turismo; lo que estamos viviendo era impensable", ha lamentado.

NO CONTAR EL CONFINAMIENTO PARA LA RESIDENCIA FISCAL

En esta línea, la dirigente del PP ha pedido al Gobierno que no compute los días de confinamiento como residencia fiscal a los extranjeros que tuvieron que permanecer aquí durante el estado de alarma, lo que les obligaría a tributar en España si alcanzan el plazo de 183 días, alegando que "otros países no lo están aplicando y, además, a efectos administrativos esos días no computaron en nuestro país".

"Este Gobierno de Podemos y PSOE está consiguiendo que el turismo se hunda, que los extranjeros se vayan, y eso no lo podemos permitir", ha abundado España, punto en el que ha recordado que "tenemos a un secretario de Estado de Turismo que está imputado por su gestión y ni ha dimitido, ni ha sido cesado; y eso no puede ser porque si algo está claro es que este señor no está trabajando a favor del turismo", ha reprochado.

"IMPONER UN MODELO IDEOLÓGICO"

Por su parte, la vicepresidente del PP de Málaga y consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, ha advertido de que "este ataque del Gobierno al sector turístico no es fortuito, sino algo deliberado que afecta directamente a nuestro modelo productivo y de país".

Al respecto, ha señalado que "ante el ataque deliberado de Podemos por imponer un cambio en el modelo productivo pero sin tener plan B, el PSOE se muestra callado y sumiso", alertando de que "atacar al turismo es atacar a Málaga, ya que 117.000 familias malagueñas viven de un sector que el pasado año generó más de 14.500 millones de ingresos directos", cuestionando "de qué van a vivir esas familias si se dedican a boicotear a nuestro principal sector productivo".

"Este Gobierno no tiene plan B más allá del ataque ideológico al turismo y a todo lo que genere riqueza en Málaga, Andalucía y España", ha recalcado Del Cid, criticando que el Ejecutivo central "ha demostrado que su prioridad es imponer su modelo ideológico, siendo el turismo la primera víctima".

Por último, la dirigente ha expresado que no consentirán este "ataque" al turismo, "que pone en jaque a miles de familias malagueñas", recordando que la formación defiende que, como mínimo, el 25 por ciento de esos fondos europeos vayan destinados íntegramente al turismo: "es lo mínimo para mantener y revitalizar el sector y, por ende, a la economía malagueña", ha concluido.