El PP de Málaga exige al Gobierno central derogar el registro de viajeros tras el expediente de Bruselas

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido este viernes al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que derogue el registro de viajeros tras el expediente abierto por la Comisión Europea a España y "deje de castigar al sector turístico con nuevas cargas, más burocracia e inseguridad jurídica", marco en el que ha recordado que "hablamos de la principal industria de nuestra provincia".

Ortega ha señalado que la decisión de Bruselas sobre el Real Decreto 933/2021 "confirma lo que el turismo lleva años advirtiendo: que esta norma es excesiva, difícil de aplicar y genera serias dudas en materia de privacidad y protección de datos" y ha subrayado la incidencia para un territorio como la Costa del Sol.

"Estamos hablando de un sector que genera más de 150.000 empleos en la provincia de Málaga y al que el Ejecutivo central lleva años castigando con más cargas, más costes y más inseguridad jurídica", ha advertido.

"El Gobierno de Sánchez vuelve a equivocarse con el turismo porque legisla desde la imposición y no desde el diálogo", ha subrayado en un comunicado, al tiempo que ha señalado que "cada nueva medida del Ejecutivo central acaba siendo un palo más en la rueda de uno de los principales motores económicos de Málaga, de Andalucía y de España".

Así, ha afirmado que "el sector turístico siempre ha colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el problema es que el Gobierno ha convertido a hoteles, alojamientos y empresas turísticas en una oficina administrativa del Ministerio del Interior".

Ortega ha explicado que esta normativa obliga a recopilar y transmitir "un volumen de información sin precedentes" sobre millones de viajeros, lo que ha generado "costes operativos, incertidumbre jurídica y preocupación por la responsabilidad que asumen los alojamientos en la custodia de datos especialmente sensibles".

El coordinador general del PP de Málaga ha advertido de que "no se puede presumir del turismo español en las ferias internacionales y, al mismo tiempo, aprobar normas que complican el día a día de quienes sostienen ese liderazgo con su trabajo, su inversión y su esfuerzo".

Por ello, ha reclamado a Sánchez y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que abran "un proceso de diálogo real" con el sector turístico, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para diseñar un modelo que "compatibilice la seguridad pública con la protección de datos y la competitividad de las empresas".

"Lo sensato es escuchar a quienes saben de turismo, rectificar una norma que ha nacido de espaldas al sector y dejar de cargar sobre las empresas responsabilidades que no les corresponden", ha incidido.

Por último, Ortega ha garantizado que el PP de Málaga seguirá defendiendo "un turismo fuerte, competitivo y con seguridad jurídica" frente a un Gobierno que, ha dicho, "castiga a quienes crean empleo y riqueza en el territorio en lugar de facilitarles el camino".