PP Málaga exige al PSOE explicaciones inmediatas por los 250.000 euros "sin justificar durante su gestión" en Axaragua

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este jueves al PSOE de Málaga explicaciones inmediatas por los pagos presuntamente sin justificar de 250.000 euros en la empresa de aguas de la Axarquía, Axaragua.

Así lo ha pedido después de que la Audiencia de Málaga haya ordenado tomar declaración al exconsejero delegado de esta empresa pública, dependiente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental-Axarquía por unos hechos que corresponden a la etapa en la que Axaragua estuvo gestionada por el PSOE e IU.

En una nota, Carmona ha advertido de que "los casos de corrupción están llegando a Málaga" y ha vinculado este asunto con la situación que atraviesa el PSOE a nivel nacional, "tras la imputación de la malagueña Ana María Fuentes, gerente nacional del PSOE y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, que también fue directora del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga, concejala en Ronda y diputada nacional por Málaga".

El dirigente 'popular' ha señalado que el caso de Axaragua "afecta directamente a dinero público y a una empresa pública", por lo que ha considerado imprescindible que el PSOE de Málaga "responda por lo ocurrido durante su etapa de gestión".

Los hechos están relacionados con facturas y cuentas corrientes presuntamente manipuladas y pagos cuyo destino "debe ser aclarado". "Estamos hablando de 250.000 euros y no sabemos a quién se le estaba pagando ese dinero", ha subrayado.

Carmona ha dirigido su mensaje al secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, al que ha dicho: "Lo que ustedes hicieron en Axaragua merece una explicación".

Así, ha insistido en que este asunto "no puede quedar sin respuesta política" y ha afirmado que el PP seguirá reclamando responsabilidades "cuando se vean comprometidos fondos públicos y la gestión socialista en las instituciones".