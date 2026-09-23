El PP de Málaga exige responsabilidades el Ejecutivo por la "degradación" de la seguridad en la Costa del Sol

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha exigido este miércoles 23 responsabilidades a Sánchez y Marlaska por la "degradación" de la seguridad en la Costa del Sol, con dos tiroteos registrados en apenas cinco días, el último producido en la madrugada de este martes en la capital, y ha recriminado al PSOE su "oposición a reactivar la unidad de élite contra el narcotráfico".

De este modo, ha criticado que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, "desmanteló OCON-Sur en septiembre de 2022, hace ahora cuatro años", y que los socialistas "votaron en contra de su vuelta en el Parlamento andaluz, negativa que también suscribieron desde Adelante y Por Andalucía", según ha concretado la formación en una nota.

"Exigimos a Sánchez y Marlaska que dejen de mirar para otro lado ante la creciente inseguridad que está experimentando la provincia forzada por su inacción. Es una situación insostenible que evidencia la falta de respuesta del Gobierno ante el avance del crimen organizado y el deterioro de la seguridad en nuestra provincia", ha relatado Cortés.

Además, el dirigente popular también ha alertado de que Málaga ya es la primera provincia en incautaciones de armas de guerra por parte de la Policía Nacional y la segunda, tras Cádiz, en el caso de la Guardia Civil.

Al hilo, ha lamentado que el Gobierno mantenga a la provincia con un "déficit de medios materiales" y de más de 1.200 agentes. "No podemos consentir que Marlaska se siga riendo de los malagueños. Sabe perfectamente lo que está ocurriendo en la Costa del Sol y no hace nada por evitarlo. Es más, se esfuerza en todo lo contrario, en alentar a las organizaciones criminales a que se establezcan en la provincia", ha subrayado.

De esta forma, Cortés ha reclamado "los recursos que sean necesarios" para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tanto materiales como humanos, "para poder combatir en igualdad de condiciones contra los narcotraficantes". "Basta ya de dar la espalda a los malagueños. Necesitamos una respuesta contundente por parte del Gobierno para erradicar esta dinámica sustentada por el propio Sánchez. Queremos hechos y no más mentiras ni falsas promesas", ha concluido.