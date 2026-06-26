PP de Málaga manifiesta su compromiso en la lucha por la igualdad: "La libertad sólo es completa cuando es para todos"

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, en un acto del PP nacional. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha manifestado este viernes el compromiso de la formación en la lucha por la igualdad de todos los ciudadanos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI y ha subrayado que "la libertad sólo es completa cuando es para todos".

La también alcaldesa de Torremolinos (Málaga), que ha participado en una reunión junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha destacado su rechazo a los discursos de odio y su defensa de la diversidad, la dignidad humana y la convivencia.

"Creemos en una España abierta y plural, donde nadie tiene que justificarse o vivir con miedo por su orientación sexual", ha explicado la dirigente 'popular', quien ha incidido en que "nuestro país ha demostrado que es posible avanzar desde el respeto y la convivencia".

En este sentido, Del Cid ha reivindicado la postura de la formación y su compromiso para "seguir trabajando por una convivencia basada en el respeto mutuo, la igualdad ante la ley y la defensa de la libertad", marco en el que ha apuntado que "la defensa de la dignidad humana no admite pasos atrás".

Así, ha incidido en que "la diversidad, lejos de debilitar a la sociedad, la hace más humana, más rica y más libre" y ha resaltado que "una democracia sólida se mide también por la manera en que protege la dignidad de cada persona y garantiza que todos puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad", ha concluido.