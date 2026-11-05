El PP de Málaga nombra a sus coordinadores de campaña en cada comarca de cara al 29N

Archivo - El coordinador general de la campaña del PP de Málaga para las elecciones del 29 de noviembre, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de la campaña del PP de Málaga para las elecciones del 29 de noviembre, José Ramón Carmona, ha informado del nombramiento de los coordinadores comarcales de la formación para esta cita electoral, "una figura que recaerá en seis de nuestros alcaldes quienes, a buen seguro, serán el mejor nexo de comunicación con los vecinos y con los agentes sociales y económicos de cada zona de la provincia".

A la coordinación general de Carmona se adhieren los responsables en la provincia y la capital, Cristóbal Ortega y Carlos Conde, respectivamente, quienes trabajarán con estos seis alcaldes directamente para la planificación y organización de los encuentros, actos y reuniones sectoriales durante las próximas semanas, "con el objetivo de que las propuestas del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo lleguen a todos los rincones de la provincia".

Así, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, será el coordinador comarcal en la ciudad y en sus once distritos, mientras que el regidor de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, estará al frente del Guadalhorce.

Por su parte, la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, asumirá la coordinación de la Costa del Sol occidental, mientras que Óscar Medina hará lo propio en la Axarquía.

Por último, el alcalde Antequera, Manuel Barón, será la persona responsable de coordinar la campaña en la comarca de Antequera, y la regidora de Ronda, Maripaz Fernández, asumirá esta tarea en la Serranía de Ronda.

Carmona ha reivindicado el papel de los alcaldes del Partido Popular en la provincia, "que representan el interés de más del 90% de los malagueños", y ha incidido en la importancia de que, el próximo 29 de noviembre, "Málaga lidere el cambio que necesitan los españoles para pasar del abandono, el tacticismo y la polarización a la gestión, la responsabilidad y el diálogo".

"Tenemos que recuperar un país del que sentirnos orgullosos y eso sólo llegará de la mano de un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.