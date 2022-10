PP de Málaga pide a PSOE "altura política" y le recuerda la "relación entre corrupción y socialismo en la Costa del Sol"

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido al PSOE "altura política" en Marbella y le ha recordado "la especial relación entre corrupción y socialismo en la Costa del Sol", con episodios "que todavía recordamos todos en municipios como la propia Marbella o Estepona".

"El PSOE fue cómplice del desmantelamiento del Ayuntamiento de Marbella, algo inédito en democracia; y también fue responsable de quebrar el Ayuntamiento de Estepona", ha enumerado Carmona en un comunicado, que cree que con este historial "ningún socialista puede venir a hablar de corrupción sin sonrojarse".

Por este motivo, ha cuestionado las declaraciones del secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, que ha pedido al PP que "tome medidas" ante el procesamiento del marido de la alcaldesa 'popular' de Marbella en un caso que investiga la Audiencia Nacional sobre una presunta red de narcotráfico.

Sin embargo, Carmona critica que los socialistas se han hecho eco "de acusaciones infundadas de un personaje más que cuestionado y sobre un asunto que nada tiene que ver con la gestión de la alcaldesa marbellí".

"Parece que el PSOE se ha vuelto especialmente paternalista con este caso, y ahora las mujeres tienen que responder por lo que hacen o dejan de hacer sus maridos; me pregunto si también lo harían en caso contrario, en el que la investigada fuera una mujer y el alcalde un hombre", ha apuntado el dirigente 'popular'.

Asimismo, considera que el PSOE, "por su herencia allí, se avergüenza de la Costa del Sol". "Precisamente en Marbella, los presidentes andaluces socialistas jamás ponían un pie allí, porque sentían vergüenza de lo que hicieron a la ciudad", ha apostillado.

"Con ese bagaje, --ha continuado-- lo deseable es que ahora mostraran otra actitud y supieran distinguir, y no juzgar a un responsable público por algo que no tiene que ver en absoluto con su gestión pública, pero mucho me tempo que no son capaces de proyectar nada positivo en esta parte de la provincia".

Por esta razón, Carmona ha pedido responsabilidad y "que no se entre en falsas polémicas que intentan desviar la atención de lo importante, que es una loable gestión llevada a cabo por Ángeles Muñoz y por el PP en Marbella, que ha logrado volver a situar a este municipio como referente en la Costa del Sol".