PP Málaga pide a Sánchez que "se marque 'hat trick' de movilidad" e impulse tren litoral, mejore A-7 y bonifique peaje

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en rueda de prensa. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se marque el necesario 'hat trick' de la movilidad que demanda esta provincia", como es impulsar el tren litoral, bonificar el peaje de la Costa del Sol y actuar para reducir los atascos en la zona oriental y occidental de la A-7, con un tercer carril adicional desde Rincón de la Victoria hacia la capital y entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, además de mejorar los enlaces más saturados".

En rueda de prensa, Navarro ha denunciado que "Sánchez ha cumplido ocho años de gobierno sin ejecutar ni una sola medida para mejorar la movilidad de los malagueños" y ha preguntado al Ejecutivo dónde están los estudios para mejorar la movilidad en la provincia que el subdelegado anunció "para antes del verano", bien sobre el tren litoral, bien sobre las actuaciones necesarias en la A-7.

"Lo único que Sánchez aplica puntualmente cada periodo estival es la subida de la AP-7, que desde el 1 de junio encarece de 12 a 19,55 euros el trayecto entre Málaga y Guadiaro, lo que se traduce en un incremento del 63% y permite recaudar al Gobierno hasta 35 millones de euros al año derivados del pago de impuestos en esta autopista", ha explicado.

En esta línea, ha destacado que "ahora que estamos en pleno Mundial de Fútbol, con España debutando esta misma tarde y con nuestro Málaga CF jugándose el ascenso, qué mejor momento para reclamarle a Sánchez que haga ese triplete", alegando que el Ejecutivo "tiene que mover ficha, porque el balón de la movilidad está en su tejado".

Al respecto, ha asegurado que "los malagueños no estamos dispuestos a aceptar otro fraude como la cumbre de movilidad promovida por el Ministerio de Transportes hace ahora dos años sin que haya ejecutado ni una sola actuación, ni siquiera aquellas medidas de carácter transitorio que no requieren de grandes obras faraónicas".

"Ni carriles reversibles, ni unidades de respuesta rápida de la DGT que permitan liberar rápidamente los carriles en caso de ocupación, accidente o avería", ha especificado Navarro, quien ha dicho que los 'populares' "no aceptamos más cumbres milagrosas que se han convertido en cumbres borrascosas".

En este punto, ha afeado al Gobierno que "hoy mismo haya contribuido a colapsar la A-7 en hora punta al no despejar a tiempo el túnel de Cerrado de Calderón con unos trabajos de mantenimiento, convirtiendo este eje en una auténtica ratonera".

Además, ha recordado que Málaga "sigue sin contar con un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados, generando retenciones de hasta diez horas por este motivo", tal y como ha reconocido el propio Ejecutivo en respuesta parlamentaria a preguntas de diputados nacionales del PP malagueño.

Mientras tanto, ha continuado, el tráfico ha crecido por encima del 79% en la última década en puntos de la zona este como El Palo, mientras que la A-7 a la altura de Puerto Banús alcanza picos en julio y agosto que superan los 110.000 vehículos diarios, según datos oficiales.

Por eso, Navarro ha preguntado "dónde están, cuándo se van a dar a conocer y qué calendario de plazos disponen esos estudios anunciados para antes de verano en torno a la viabilidad más que justificada del tren litoral y a las actuaciones para reducir los atascos en la A-7", señalando que "los malagueños siguen esperando, cambiando sus hábitos incluso para evitar las infernales caravanas que se han extendido ahora también a los fines de semana".

Del mismo modo, ha cuestionado "por qué no se bonifica el peaje de la Costa del Sol al nivel de otras autopistas, como la AP-9 gallega, donde la vuelta es gratis si se realiza en 24 horas y los usuarios habituales disponen de un descuento del 50% adicional si superan los 20 viajes al mes y utilizan el telepeaje; y por qué no impulsan el necesario tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital y medidas a corto plazo como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT".

Para la dirigente 'popular', la respuesta por este abandono es "muy evidente", advirtiendo de que "un Gobierno sin Presupuestos desde 2023 es un fraude en sí mismo, pese a alcanzar la mayor recaudación de la historia en impuestos e ingresar 6.300 millones de euros del bolsillo de los malagueños en 2025; dinero que no revierte en proyectos ni inversiones en la provincia", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que Sánchez utiliza ese dinero como "moneda de cambio" para contentar a sus socios independentistas. "De ahí que aquí estén retrasando un estudio sobre la viabilidad del tren de la Costa del Sol mientras que ya impulsan un tramo del tren litoral en el País Vasco y comprometen un nuevo tren de 5.200 millones de euros en Barcelona", ha concluido.