PP de Málaga retoma la recogida de firmas para pedir al Gobierno el tercer carril de la zona este: "No hay excusas"

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado este martes que la formación reactiva la campaña de recogida de firmas para que los ciudadanos, "cansados del colapso que sufre la movilidad en nuestra provincia, se sumen a esta reivindicación justa para exigir al Gobierno de España que planifique y ejecute de una vez el tercer carril en la ronda este de la A-7". "No hay excusas válidas", ha apostillado.

Así lo ha expuesto junto al alcalde del municipio malagueño de Rincón de la Victoria y presidente del PP local, Francisco Salado, donde ha recordado que la A-7 en la zona este "supera los 100.000 vehículos al día" y ha subrayado que "hacen falta medidas inmediatas, presupuestos y voluntad política".

Sin embargo, ha lamentado que "las excusas que nos da el Ejecutivo de Sánchez son insuficientes para justificar la falta de actuación; no hay excusas válidas" y ha alegado que la ingeniería del siglo XXI "está preparada para retos mucho más importantes que ese tercer carril, mientras que el abanico de medidas puestas sobre la mesa por el PP requieren algunas de mayor inversión, si bien otras no son tan costosas".

"Tenemos que poner sobre la mesa medidas reales y efectivas que tengan un impacto inmediato, como los carriles reversibles, la reordenación de los accesos, el proyecto del tercer carril y, por supuesto, esa unidad de respuesta rápida ante los alcances y averías para evitar retenciones kilométricas como las sufridas este mismo martes", ha explicado.

Navarro ha alertado de que "el colapso de nuestras carreteras por la desidia de Pedro Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero está poniendo en riesgo el progreso y el crecimiento de la provincia" y ha criticado la "falta de competencia" de la DGT cuando "decide cerrar un carril en hora punta para trabajos de mantenimiento o cuando anuncia el corte temporal de la N-340 desde Almayate hasta Chilches por tareas de asfaltado"; tarea que "se debería hacer de noche, cuando no hay tráfico".

Así, ha preguntado al Ejecutivo socialista si "de verdad no hay ninguna actuación que se pueda poner en marcha para paliar este colapso de tráfico" y ha señalado que Málaga es una provincia "pujante donde el Gobierno recaudó el pasado año más de 5.500 millones de euros en impuestos estatales, una cifra que en el primer semestre de este año ya se había elevado un 20% respecto al mismo periodo de 2024".

"¿No hay recursos para revertir en una provincia tan dinámica como esta, dispuesta a seguir creciendo, generando empleo, oportunidades y liderando la creación de autónomos? Lo que no hay son excusas", ha insistido la dirigente 'popular'.

También ha lamentado "el menosprecio" del Ministerio de Transportes al estudio presentado por los alcaldes de Málaga y Rincón de la Victoria para descongestionar el tráfico actuando en siete enlaces desde El Limonar hasta Añoreta, apuntando que "el tráfico ha crecido un 79% en la salida de El Palo y un 56% en la variante de Rincón de la Victoria".

Ha animado a los malagueños y, en concreto, a los residentes del eje litoral y del área metropolitana a sumarse a esta reivindicación "que va más allá del tercer carril" y ha incidido en que además "estamos pidiendo al Gobierno la reordenación de los accesos basada en ese estudio encargado por los municipios de Málaga y Rincón y que está avalado por técnicos para mejorar la fluidez en toda la zona este, así como la ejecución de medidas transitorias como los carriles reversibles y las unidades de respuesta rápida ante los alcances".

Por su parte, Salado ha lamentado "la desidia del Gobierno para planificar y ejecutar las obras que necesita la provincia, la Axarquía y, en concreto, Rincón de la Victoria para mejorar la movilidad". "Saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen, se dedican a decir que están en estudio, pero la realidad es que hay medidas que se pueden acometer a corto plazo y que sólo necesitan de una leve inversión y planificación para mejorar el tráfico en la zona este", ha incidido.

Entre ellas, el regidor 'popular' ha añadido que "se encuentran esas actuaciones sobre siete accesos que facilitarían la fluidez en una zona tan saturada" y ha recordado que dicho estudio "estima el coste de estas actuaciones en 14 millones de euros, una cifra que no supone absolutamente nada en el presupuesto del ministerio".

Salado ha señalado "la incompetencia del subdelegado del Gobierno --Javier Salas-- para la búsqueda de soluciones a los problemas de movilidad en la provincia". "Hemos puesto sobre la mesa del ministerio soluciones viables, sólo hay que tener voluntad política para realizarlas", ha dicho. También se ha referido a la bonificación del peaje de la AP-7, "otra decisión política, que no necesita tampoco ningún estudio, y que el Gobierno se niega a acordar".

"En definitiva, el Gobierno de Sánchez no está atendiendo al problema de movilidad en la provincia con el rigor y la rapidez que merece una provincia como Málaga, y a los hechos me remito", según ha concluido el presidente de la Diputación.