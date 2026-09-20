El PP de Málaga señala que los malagueños pierden en la carretera lo equivalente a 18 días laborales

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado el "elevado coste económico y personal" que supone el "colapso" de la movilidad en puntos de la provincia como la A-7 en su parte oriental y occidental por el abandono del Gobierno de España y su falta de inversión, y ha advertido de que los malagueños pierden en su camino al trabajo en carretera lo equivalente a 18 días laborales al año.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, estos datos presentados por CCOO Málaga, que sitúan en torno a 40 minutos diarios el tiempo medio de los desplazamientos al trabajo, si bien el sindicato ha advertido de que este periodo se puede llegar a duplicar e incluso triplicar si hay atasco, "lo que ocurre un día sí y otro también en zonas como la A-7 entre Rincón de la Victoria y la capital o desde Puerto Banús hasta San Pedro Alcántara", ha subrayado Ortega.

El dirigente popular ha explicado que, tomando como referencia unos 220 días laborables al año, esos 40 minutos diarios "se traducen en casi 147 horas o, lo que es lo mismo, más de 18 jornadas laborales completas de ocho horas cada ejercicio".

Al respecto, ha subrayado que los malagueños "no pueden seguir pagando con su tiempo la inacción de Sánchez tras ocho años al frente del Ejecutivo y ni una sola medida ejecutada para mejorar la circulación y aliviar el tráfico en la provincia".

Además, ha señalado que el problema también golpea el bolsillo de las familias y recuerda que CCOO cifra en un 15 por ciento del salario el gasto para acudir al puesto de trabajo, de manera que el coste de las caravanas elevaría este porcentaje. "Y hablamos de una inversión que no es baladí, dado el importante encarecimiento de los combustibles y la previsión de que sigan subiendo en los próximos meses", ha apostillado.

"¿Por qué los malagueños tienen que resignarse a perder todo ese tiempo simplemente para poder ir y volver de trabajar? Estamos hablando de horas que son suyas y que podrían dedicar a conciliar y disfrutar de sus familias, hacer deporte o a descansar", ha cuestionado Ortega.

REPROCHES A PUENTE

En este sentido, ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que los problemas de movilidad sigan creciendo mientras las soluciones dependientes del Estado "no avanzan al ritmo que necesita Málaga". "Los malagueños no pueden seguir pagando con su tiempo la inacción de Puente", ha advertido.

Ortega ha incidido en que este problema "no sólo se mide en minutos perdidos, sino también en euros", apuntando que "el coste de llegar a trabajar no para de subir tanto por los continuos atascos, como por el encarecimiento de la gasolina", ha insistido.

Asimismo, ha destacado que el*82% del empleo se concentra en Málaga capital y la Costa del Sol, por lo que ha exigido al Gobierno de Sánchez "soluciones ante la saturación de la A-7, los problemas en los accesos a la capital, las dificultades de movilidad desde el Guadalhorce y la presión que soporta el Cercanías".

Por último, Ortega ha reclamado al Ejecutivo central "inversión, planificación y soluciones" para una provincia que "no puede seguir pagando su crecimiento con más atascos, más horas perdidas y un mayor coste para las familias", subrayando que mejorar la movilidad supone también "mejorar la conciliación y la calidad de vida de los malagueños".